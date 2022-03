After: l’énorme coup de gueule de Riolo après l’élimination du PSG contre le Real

Dans l’After, Daniel Riolo a tenu un discours très dur envers les joueurs du PSG après leur élimination en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (3-1).

Après le fiasco de Bernabeu, les joueurs parisiens ne vont pas pouvoir échapper aux critiques. Et celles de Daniel Riolo dans l’After ne se sont pas faites attendre. Ce mercredi soir, quelques instants après la défaite 3-1 du PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions, synonyme d’élimination après la victoire 1-0 des Parisiens à l’aller, l'éditorialiste de RMC Sport a déploré l’attitude des hommes de Mauricio Pochettino.

"Quand ils arrivent au PSG, ils prennent un boulard démesuré, tous autant qu’ils sont. C’est le même problème depuis 10 ans ! Quand ils viennent, ils attrapent la maladie tout de suite ! Le sport de haut niveau, c’est avant tout l’humilité. Et il n’y a pas d’humilité dans cette équipe", a regretté Daniel Riolo dans l’After.

“Ce sont des guignols !”

“Dans cette équipe, t’as deux stars qui sont payées des milliards. T’as un milieu de terrain (Verratti, ndlr), tout le monde dit que c’est le meilleur du monde et ce soir il était à c****, un mec de 52 ans (Modric) en face lui a donné la leçon. Marquinhos c’est le meilleur du monde et il a été nullissime !, a–t-il énuméré. Les mecs ils vont sur Tik Tok, ils font la fashion week… Dans les autres clubs ils ne font pas ça ! Il n’y a qu’au PSG qu’il y a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols !”

Daniel Riolo a également tenu à avoir un mot pour Neymar, qui n’a, selon lui, pas été à la hauteur de l'événement ce mercredi soir à Bernabeu. "Neymar, il faut qu’il soit viré sur le champ! T’es plus un joueur de foot Neymar! C’est fini, t’es pas à la fashion week!"