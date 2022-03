Direct. Ligue des champions: Suivez Real Madrid-PSG en live

Comment la folie Mbappé s’est emparée de Madrid

Brillant cette saison et espéré comme la recrue phare de l’été au Real Madrid, Kylian Mbappé suscite une grosse attente et les supporters madrilènes sont comme des fous avant de le voir jouer à Santiago-Bernabéu.

Entre son coup reçu à l’entraînement et les doutes sur son avenir, l’attaquant de 23 ans est LA véritable attraction de ce match entre les Franciliens et les Merengue. Chacun de ses faits et gestes sont scrutés, étudiés et décortiqués par les supporters et les médias de France comme d’Espagne.

