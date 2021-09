PSG-Manchester City: l'arbitre du France-Allemagne polémique à l'Euro au sifflet

L’Espagnol Carlos del Cerro Grande, 45 ans, a été désigné comme arbitre du choc PSG-Manchester City en Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1). Un arbitre expérimenté mais qui n’a encore jamais arbitré les Parisiens en C1.

On connaît l’arbitre du match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1). Il s’agit de l’Espagnol Carlos del Cerro Grande. Agé de 45 ans, il n’a encore jamais officié lors d’un match de C1 des Parisiens. Avec 15 rencontres de Ligue des champions à son crédit, il possède néanmoins une solide expérience du très haut niveau.

Il a déjà arbitré cinq fois City

Et s’il n’a pas arbitré le PSG, il a en revanche été au sifflet à cinq reprises lors des matches de Manchester City : deux fois lors de la saison 2018-2019 (face au Shakhtar et Schalke), une fois en 2019-2020 (contre le Dinamo Zagreb) et deux fois la saison passée (contre Olympiacos et lors du quart face à Dortmund). Il n’a jamais eu le carton facile sauf au mois de février 2019 face à Schalke en 8eme de finale, une rencontre au cours de laquelle il avait expulsé le défenseur argentin des Cityzens Nicolas Otamendi.

Carlos del Cerro Grande sera l'arbitre de PSG-Manchester City © AFP

A l'Euro, il a oublié un penalty à Mbappé...

L’Espagnol ne sera pas un inconnu pour tous les Parisiens. C’est en effet lui qui a arbitré France-Allemagne, le premier match de l’Euro 2021 des Bleus à Munich. S’il n’avait distribué qu’un seul carton jaune (à Kimmich), certaines de ses décisions avaient été vivement critiquées, notamment une charge sur Benjamin Pavard et une action très litigieuse de Mats Hummels sur Kylian Mbappé qui aurait pu être sanctionnée d'un penalty. "C'est proprement scandaleux", s’était fâché Capitaine Larqué.

Il n'arbitre jamais le Real ou l'Atletico

Arbitre chevronné, il officie depuis dix ans en Liga (199 matchs). Ce policier de formation est de Madrid et n’arbitre donc jamais des rencontres du Real ou le l’Atlético, raison pour laquelle il n’a jamais arbitré non plus un Clasico. Il arbitre également rarement le Barça afin d'éviter toute polémique.