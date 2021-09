PSG: Messi s'est entraîné, optimisme avant le choc contre City

A deux jours du choc contre Manchester City en Ligue des champions (sur RMC Sport), Lionel Messi et Marco Verratti ont pris part à l'entraînement du PSG ce dimanche.

Double bonne nouvelle pour le PSG. A deux jours du choc contre Manchester City en Ligue des champions (mardi 21h sur RMC Sport), Marco Verratti et Lionel Messi ont participé à l’entraînement du jour avec leurs coéquipiers. Ils n’étaient pas présents sur la feuille de match pour la victoire face à Montpellier (2-0), samedi au Parc des Princes, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Les deux joueurs ont fait toute la séance. Le genou de Messi va de mieux en mieux, il y a un optimisme aujourd’hui pour qu’il soit au moins dans le groupe mardi. La journée de lundi devrait être décisive, pour voir s’il n’a pas de douleurs qui se réveillent après l’entraînement du jour.

Pochettino espère avoir Messi contre City

Touché à un genou avec sa sélection début septembre, Verratti n’a plus joué avec Paris depuis le 29 août et un succès à Reims (2-0). Messi a été victime d’une contusion osseuse après un contact avec Jérôme Boateng dimanche dernier contre l'OL (2-1). Le sextuple Ballon d’or a manqué le déplacement à Metz (2-1) et donc la réception du MHSC. Reste à savoir s’il sera totalement rétabli pour affronter les Cityzens de Pep Guardiola, son ancien entraîneur au FC Barcelone. "Il a recommencé à courir. On espère que l'évolution sera celle qu’on espère. Est-ce qu’il y a une chance de le voir jouer contre Manchester City ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra comment ça évolue dans les prochains jours", avait commenté Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse.

Privé de Messi et Verratti, mais également de Juan Bernat et Sergio Ramos, le club de la capitale a poursuivi sa moisson de points face aux Montpelliérains grâce à des buts signés Idrissa Gueye et Julian Draxler. Ce huitième succès en autant de matchs joués a permis aux Parisiens de reprendre provisoirement dix points d'avance sur Marseille, opposé ce dimanche au RC Lens (20h45). Manchester City a aussi bien préparé son rendez-vous européen en faisant tomber Chelsea (1-0) en Premier League.

