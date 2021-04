PSG-Manchester City: l'ouverture du score de Marquinhos de la tête sur corner

Alors que le PSG recevait Manchester City ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), Marquinhos a ouvert le score au quart d'heure de jeu de la tête, sur un corner de Di Maria.

Il n'avait plus joué depuis le quart de finale aller contre le Bayern, le 7 avril, et n'était pas sûr de pouvoir faire son retour il y a quelques jours encore. Et pourtant, c'est bien Marquinhos, en capitaine exemplaire, qui a permis ce mercredi soir au PSG d'ouvrir le score face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1).

Comme en 2020

Alors que Paris poussait depuis quelques minutes, Angel Di Maria a obtenu un corner dans le camp cityzen au quart d'heure de jeu. L'Argentin s'est chargé de le tirer, et a trouvé dans les six mètres son capitaine, auteur d'une course parfaite. D'une jolie tête décroisée, Marquinhos a trompé son compatriote Ederson pour donner l'avantage aux Parisiens (1-0, 15e).

Le but de la tête de Marquinhos lors de PSG-City © RMC Sport

C'est le quatrième but du défenseur brésilien cette saison, son troisième en Ligue des champions après une réalisation contre Manchester United, et une autre contre le Bayern, alors même qu'il était déjà blessé. Clin d'oeil de l'histoire, c'est déjà lui qui avait ouvert la marque lors de la demi-finale contre Leipzig l'an passé. Et cela avait souri au club de la capitale.