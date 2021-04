PSG-Manchester City: la presse européenne encense les Cityzens et ironise sur "le trou dans le mur" des Parisiens

La victoire de Manchester City face au PSG (1-2) mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions fait la Une de nombreux journaux européens ce jeudi matin, notamment en Angleterre où l’on souligne le gros coup des joueurs de Pep Guardiola. Mais la défaillance des Parisiens symbolisée par le mur défaillant sur le but de Mahrez n’est pas non plus passée inaperçue.

Les Skyblues sont de retour au sommet. Mercredi, Manchester City a frappé un très grand coup en allant s’imposer 2-1 au Parc des Princes face au PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce jeudi matin, le triomphe des Anglais s’affichent à la Une de nombreux tabloïds britanniques. En tête d’affiche, Riyad Mahrez, 2eme buteur sur coup franc. "MAHgic" , titre The Daily Star. Egalement très friand des jeux de mots, The Sun fait aussi sa Une avec la joie de l’Algérien en titrant "Mahvel" ("marvel" signifie merveille).

Mahrez © -

2/10 pour Gueye

"Riyad et KDB emmènent Pep à un pas de la finale"", indique le tabloïd britannique. Mahrez, De Bruyne, premier buteur et Kyle Walker se sont vus attribuer la meilleure note par The Guardian avec un 8/10. Le média anglais est plus sévère avec les Parisiens. Idrissa Gueye écope de la plus mauvaise note (2/10) tandis que Kylian Mbappé hérite d'un 5/10. Sa "menace a été éteinte de façon impressionnante par Stones et Dias », indique le quotidien britannique.

Mahrez © -

Navas "coupable", Guardiola "punit" le duo Neymar-Mbappé

Plus chambreur, The Express souligne le spectacle de la 2eme mi-temps présenté par les Skyblues, "aussi fabuleux à sa manière que tout ce qui a été vu aux Folies Bergères." Dans la presse européenne, la triste 2eme période des Parisiens n’est pas passée inaperçues. En Allemagne, le but encaissé sur coup franc a fait les choux gras de Bild. Le "trou dans le mur a aidé Pep Guardiola" titre le journal allemand. Le gros coup réalisé par le technicien catalan, ex-coach du Bayern, est aussi mentionné en Espagne à la Une de AS et en en Italie. "Guardiola punit Neymar et Mbappé" tranche le Corriere dello Sport. Toujours de l’autre côté des Alpes, la Gazzetta dello Sport n’est pas tendre non plus avec Keylor Navas, "surpris et coupable" sur le centre-tir de Kevin De Bruyne.

Pour Mundo Deportivo, "City renverse le PSG et se rapproche d’Istanbul", théâtre de la finale le 29 mai prochain. Il faudra tout de même attendre le match retour, mardi prochain à l’Etihad Stadium (en direct sur RMC Sport 1).

