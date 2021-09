PSG-Manchester City: Laporte râle contre un carton jaune… qu’il n’a pas pris

Après la défaite de Manchester City face au PSG ce mardi en Ligue des champions, Aymeric Laporte a regretté d’avoir pris un carton jaune après un accrochage avec Neymar. Mais l’international espagnol n’a pas été averti.

Frustration légitime, pour Manchester City. Dominateur au Parc des Princes ce mardi soir, pour l’affiche de Ligue des champions face au PSG, le club anglais n’a pas réussi à refaire le coup de la demi-finale aller de la saison dernière, quand il s’était imposé (2-1) en terre parisienne. Cette fois, une frappe canon d’Idrissa Gueye (8e) et une action merveilleuse de Lionel Messi (74e) ont permis au PSG de remporter le choc et de prendre la tête du groupe A après deux journées (4 points).

"On a fait un bon match, il nous a manqué le but et eux les ont mis, a regretté l’international espagnol Aymeric Laporte au coup de sifflet final, sur RMC Sport. Le plus important, c'est de marquer. Et on ne l’a pas fait. Paris l'a fait sur très peu d'occasions et ils ont gagné le match."

Laporte: "Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, les défenseurs sont plus punis que les attaquants"

L’Agenais de naissance, formé à l’Athletic Bilbao qui a opté pour l’Espagne avant l’Euro au printemps dernier, ne craignait pas particulièrement l’association Mbappé-Neymar-Messi dans l’attaque parisienne. Mais avaient conscience qu’ils pouvaient faire mal. "On n’aborde pas le match de manière différente (en jouant face à eux). Il faut être attentif. On joue régulièrement de très grands joueurs. Mais on savait que cela pouvait arriver (qu’ils fassent la différence, ndlr)."

A l’issue de la rencontre, Aymeric Laporte avait aussi des regrets à propos d’un accrochage avec Neymar. "C'est répétitif, a soufflé le défenseur central de Manchester City. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, les défenseurs sont plus punis que les attaquants. S’il y a une provocation avant, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que moi qui prends un carton jaune. Bref… Le foot, c’est comme ça. On ne va le refaire aujourd’hui." Il a dû être soulagé en apprenant dans le vestiaire que ce carton jaune qu’il pensait avoir reçu, l’arbitre ne lui a pas donné. Seuls Kevin De Bruyne, pour sa grosse semelle sur Idrissa Gueye en première période, et Joao Cancelo ont été officiellement avertis chez les Skyblues.