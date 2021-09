PSG-Manchester City: ce qu'a dit Al-Khelaïfi à Messi dans le vestiaire

Nasser Al-Khelaïfi s'est rendu dans le vestiaire du PSG pour féliciter ses joueurs après leur victoire contre Manchester City en Ligue des champions ce mardi (2-0). Le président du club francilien a notamment échangé quelques mots avec Lionel Messi.

Tenu en échec à Bruges (1-1) pour son premier match européen de la saison, le PSG s'est bien repris ce mardi et a dominé Manchester City (2-0) dans un Parc des Princes en fusion.

Leader du groupe A après cette deuxième journée de la phase de poules, le club francilien l'a emporté sur des réalisations d'Idrissa Gueye et de Lionel Messi. Auteur de son premier but avec Paris, l'Argentin a eu droit aux félicitations de son président Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre.

Des accolades avec les joueurs du PSG

De passage dans le vestiaire du Parc des Princes pour célébrer avec le groupe de Mauricio Pochettino, le dirigeant qatarien a congratulé plusieurs joueurs. Au moment d'enlacer Lionel Messi pour le féliciter de son but magique, une frappe lumineuse en lucarne, Nasser Al-Khelaïfi en profité pour lui glisser quelques mots en anglais: "One goal, now, finish".

Si les mots du président du PSG sont parfaitement audibles, ils pourraient aavoir deux significations possibles. La première, certainement la plus probable, lui servirait à indiquer à "La Pulga" que son aventure avec le club est définitivement lancée. Fini avec les pépins physiques ou autre remplacement suprise après ce premier pion: "Un but et c'est fini".

Une interprétation qui se rapprocherait des mots prononcés par Lionel Messi après la rencontre: "Je suis en train de bien m'habituer à l'équipe et à mes partenaires. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un moment important". A moins que le président du PSG ait déjà en tête l’objectif suprême d’aller au bout ("finish") et de gagner la Ligue des champions pour la première fois...

