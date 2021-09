PSG-Manchester City: le but en force de Gueye dès le début du match

Le PSG a réussi son début de match face à Manchester City, ce mardi en Ligue des champions. Idrissa Gueye a marqué en force dès la 8e minute.

Et boum ! Idrissa Gueye a mis le plein de puissance pour offrir l'avantage au PSG dès le début du choc face à Manchester City, ce mardi en Ligue des champions. Le milieu de terrain sénégalais a profité d'un centre en retrait de Kylian Mbappé, que Neymar n'avait pas pu récupérer. La frappe en force de "Gana" a fini dans la lucarne d'Ederson, totalement impuissant (vidéo ci-dessus). Le PSG a donc réussi son entame face aux Skyblues, dans un Parc des Princes bouillant.

Le 4e but de Gueye cette saison

Comme Ander Herrera, Idrissa Gueye est en grande forme depuis le début de la saison. Le Sénégalais a marqué ce mardi soir son 4e but lors de ses six derniers matchs avec le PSG. C’est déjà un de plus que lors de ses 78 premières rencontres avec le club de la capitale.

Messi et Verratti de retour

Accroché à Bruges il y a deux semaines (1-1), le PSG a besoin de points face à Manchester City. Mauricio Pochettino a décidé d'aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes dans le couloir gauche, Marco Verratti au milieu et Lionel Messi en attaque. L'Italien et l'Argentin reviennent de blessure. En face, Pep Guardiola se passe d'un véritable numéro 9. Gabriel Jesus est sur le banc, alors que Riyad Mahrez, Jack Grealish et Raheem Sterling sont associés.