PSG-Manchester City en direct: Larqué s'inquiète pour le milieu du PSG

Anelka mettrait Navas "numéro 1 sans hésiter"

"C’est le poste le plus important, un gardien ne se gère pas comme un joueur de champ. Paris possède deux grands gardiens. Un plus âgé d’expérience et un plus jeune qui incarne le futur. Dans tous les clubs du monde on désigne un numéro 1 et un numéro 2. Là on ne parle pas de quelque chose d’extraordinaire mais plutôt d’une chose logique pour un entraîneur. Pour moi, Navas a toujours ét irréprochable dans son but et a sauvé pas mal de fois le PSG la saison passée. C’est un gardien d’expérience avec plusieurs titres en Ligue des champions. Je le mettrais numéro 1 sans hésiter. Il a fait ses matchs et je me pose la question. Pourquoi le choix n’a pas encore été fait? Je me pose la question."