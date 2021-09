PSG-Manchester City: Marquinhos envisage de finir sa carrière à Paris

Sur Europe 1, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui affronte Manchester City ce mardi soir (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions, a avoué réfléchir à l’idée de terminer sa carrière de joueur à Paris. Âgé de seulement 27 ans, le Brésilien est heureux au PSG.

Arrivé sur la pointe des pieds au Paris Saint-Germain, en 2013, alors qu’il n’était qu’un jeune espoir brésilien de l'AS Rome, Marquinhos s’est affirmé au fil des années comme un joueur indispensable à son équipe, dont il a fini par devenir le capitaine après le départ de Thiago Silva. Juste retour des choses.

"C’est devenu un joueur total, qui allie les caractéristiques défensives à un vrai leadership: s’il n’est pas là, tu le sens tout de suite," décrit Giorgio Chiellini dans L'Equipe. Le Brésilien a su conserver un cap, une ligne de conduite, sans cesse irréprochable sur le terrain. Les supporters du Paris Saint-Germain ont découvert le fort tempérament. Le visage poupon s’est endurci.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Manchester City et les meilleures affiches de la Ligue des champions

"Finir ma carrière à Paris ? Ça me plairait"

Très régulier dans la performance, au milieu de terrain ou dans l’axe de la défense centrale, il a conduit le Paris Saint-Germain en finale et en demi-finale de la Ligue des champions ces deux dernières années. Cette saison encore, il sera chargé de guider les siens vers le sacre en C1: “C'est un privilège, un énorme honneur pour moi. Quand on commence à jouer au football, on ne pense pas à être capitaine d'une grande équipe", savourait le Brésilien ce mardi matin, au micro d’Europe 1.

"Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club", affirme-t-il. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos a tissé un lien très particulier avec la capitale. Il se verrait bien y rester jusqu’à la fin de sa carrière de joueur.

"Ça me plairait", avoue-t-il chez nos confrères. "Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible", insiste le Brésilien, heureux dans sa vie parisienne. "Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire", a conclu Marquinhos.