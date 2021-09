PSG-Manchester City: Paredes ne le cache pas, Paris veut sa revanche

Le milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, est désireux de prendre sa revanche contre Manchester City ce mardi (21h), en Ligue des champions. Il y a quelques mois seulement, les Skyblues avaient éliminé le PSG en demi-finale de la précédente édition.

Pas le temps de tergiverser et de ressasser les erreurs du passé pour le Paris Saint-Germain. Après un nul décevant (1-1) face à l’adversaire supposé le plus faible du groupe, le Club Bruges, le club de la capitale bascule cette semaine sur un choc à fort enjeu contre Manchester City (mardi à 21h, en direct sur RMC Sport 1), en Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino doivent l’emporter pour se relancer et prendre la tête du groupe A.

Paredes s'attend à une autre atmosphère avec les supporters

Mais la tâche s’annonce très difficile contre les Skyblues, qui avaient éliminé le Paris Saint-Germain aux portes de la finale. Le PSG s’apprête donc à recevoir les hommes de Pep Guardiola avec une furieuse envie de prendre leur revanche. "Sans aucun doute", a admis le milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain Leandro Paredes, sur le site du PSG, à une question sur ce thème de la revanche. Il reconnaît que cette élimination leur avait fait "beaucoup de mal".

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue des champions

"On avait fait une bonne première période dans les deux matches. Je pense que nous avions bien joué mais nous avons été éliminés, a-t-il déclaré. Nous ferons donc tout demain pour que le résultat nous soit favorable cette fois-ci." Pour cela, ils pourront compter sur un soutien de poids, celui du Parc des Princes, dont les tribunes sont de nouveau garnies cette saison. L’ambiance promet d’être folle.

"Cela me rend très heureux de revoir les gens au stade, s’est réjoui Paredes. Les supporters nous soutiennent énormément et c'est une autre atmosphère avec eux. C'est très bien pour nous, pour eux et pour réaliser de grandes choses ensemble."