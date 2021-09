PSG-Manchester City: la tendance positive se confirme, Messi et Verratti à l’entraînement

L’optimisme est de mise pour la présence de Lionel Messi et Marco Verratti pour le choc de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, mardi (21h, sur RMC Sport 1).

Il y avait de sacrés revenants sur la pelouse du Camp des Loges, ce lundi matin. Lionel Messi et Marco Verratti ont participé à la séance d’entraînement avec l’ensemble du groupe, à la veille du choc face à Manchester City en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). De quoi renforcer l’optimisme sur la présence des deux stars face aux Anglais. Mauricio Pochettino en dira peut-être plus sur leurs chances de jouer, lundi après-midi en conférence de presse, un exercice où il se montre toujours précautionneux.

>> PSG-Manchester City J-1: les infos EN DIRECT

Messi a manqué les deux derniers matchs de son équipe (à Metz et contre Montpellier) après avoir été remplacé à la 76e minute contre Lyon le week-end dernier. Il souffrait d’une contusion osseuse. Marco Verratti, touché à un genou avec sa sélection en septembre, a manqué les cinq derniers matchs parisiens mais semble bien parti pour figurer dans le groupe.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Manchester City



Un autre joueur poursuit son grand retour à l’entraînement: Juan Bernat. Absent depuis plus d’un an après avoir été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, l’Espagnol a participé normalement à la séance avec ses coéquipiers. Mais il ne jouera pas mercredi puisqu’il n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant disputer la phase de groupes de la Ligue des champions.

Al-Khelaïfi et Leonardo présents

Les joueurs se sont entraînés sous le regard de Nasser Al-Khelaïfi, le président, et de Leonardo, le directeur sportif. Comme à son habitude, Kylian Mbappé est entré sur le terrain parmi les derniers. Il a croisé le chemin de Neymar lors d’un exercice d’appuis avant de prendre part à un toro avec le Brésilien - contre lequel il a râlé samedi après sa sortie contre Montpellier – et les autres stars de l’équipe (Messi, DI Maria, Icardi, Paredes). Keylor Navas participait aussi, en début de séance, à ce toro avec les joueurs de champ pendant que les autres gardiens (Donnarumma, Rico et Letellier) effectuaient des exercices spécifiques au poste.

Quelques joueurs manquaient à l'appel dont Sergio Ramos, toujours en préparation individuelle. Les jeunes Nathan Bitumazala (dos) et Teddy Alloh (cheville) n'étaient pas là non plus. Ismaël Gharbi a poursuivi sa reprise seul.