Ligue des champions: le meilleur et le pire tirages pour le PSG en huitième de finale

Le PSG va découvrir l’identité de son adversaire en huitièmes de finale de Ligue des champions ce lundi, à midi, lors du tirage au sort (à suivre sur RMC Sport). N’étant pas tête de série, Paris peut s’attendre à un gros morceau.

Le grand festin de la Ligue des champions commencera en février et le Paris Saint-Germain l’abordera, comme chaque année, avec grand appétit. Le club de la capitale va déjà en découvrir le menu, ce lundi à partir de midi, à l’occasion du tirage au sort des huitièmes de finale. Celui-ci s’annonce copieux, puisque le PSG va obligatoirement devoir se farcir une tête de série.

Devancé par Manchester City dans sa poule, le Paris Saint-Germain ne bénéficie en effet pas d’un statut protégé. Il devra donc disputer son match retour à l’extérieur et affrontera quoi qu’il en soit un premier de groupe. C’est tout l’inverse pour l’autre club français toujours engagé, le LOSC, qui devrait bénéficier d’un tirage bien plus clément.

Le pire tirage pour le PSG: le Bayern ou Liverpool

La deuxième place du PSG en groupe a au moins un effet bénéfique: les Parisiens ne pourront pas croiser à nouveau la route de Manchester City, présent dans le premier chapeau. Les équipes du même pays ne pouvant pas s’affronter, ils ne retrouveront pas non plus Lille, ce qui leur laisse six adversaires potentiels.

Dans le lot, deux noms font particulièrement peur: le Bayern Munich et Liverpool. Les Allemands, leaders de leur championnat, ont remporté tous leurs matchs dans le groupe E et semblent monter en puissance. Même bilan immaculé pour les Reds: pourtant dans une poule difficile avec l’Atlético, Porto et l’AC Milan, ils se sont jusque-là baladés. Le PSG devra aussi se méfier du Real Madrid, son adversaire le plus probable statistiquement, qui est certes moins impressionnant dans le jeu mais invaincu depuis octobre.

Le meilleur tirage pour le PSG: la Juventus ou Manchester United

Si le PSG ronronne depuis le début de la saison, certains de ses adversaires potentiels n’ont pas vraiment meilleure allure. La Juventus, notamment, a arraché la première place du groupe H devant Chelsea, mais est englué à la sixième place de Serie A, avec un fond de jeu qui laisse à désirer.

Le constat est le même pour Manchester United, actuel cinquième de Premier League, qui s’est souvent troué contre les gros cette année et parait fébrile défensivement. Le dernier adversaire potentiel de Kylian Mbappé et des siens, l’Ajax Amsterdam, est plus dur à cerner: impressionnant collectivement, dominant en C1, il souffre inévitablement de la faiblesse du championnat néerlandais.

Les adversaires possibles du PSG: Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Juventus.