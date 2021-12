PSG: Mbappé élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions

Auteur d'une grande performance mardi soir lors de la victoire du PSG contre Bruges (4-1) avec un doublé et une passe décisive, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des champions. Les Français Antoine Griezmann et Jonathan Ikoné étaient aussi dans la course.

Malgré la qualification acquise pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG se montrait peu rassurant dans le jeu depuis quelques semaines. Mais ce mardi face à Bruges, les Parisiens ont montré un meilleur visage en gagnant 4-1 avec des phases de jeu intéressantes. Une rencontre où Kylian Mbappé (22 ans) a encore brillé avec un doublé et une passe décisive pour Lionel Messi.

Grâce à cette performance, le buteur français a remporté le prix du meilleur joueur de la semaine en C1. Une distinction de plus pour le Parisien qui est devenu cette semaine le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts dans l’histoire de la compétition. Lui permettant ainsi de battre le record de précocité détenu jusque-là par… Lionel Messi.

Le Français a également dépassé le nombre de buts inscrits par Wayne Rooney et Samuel Eto’o dans cette compétition, en inscrivant son 31e but lors de ce match.

Mention spéciale pour Griezmann et Ikoné

Si c'est l'ancien Monégasque qui a été choisi par les votants, d'autres Français avaient été nommés par l'UEFA. En l'occurence: Jonathan Ikoné (23 ans) et Antoine Griezmann (30 ans).

Le premier cité a permis aux Lillois de sortir vainqueurs du déplacement dangereux qui les attendait à Wolfsbourg en Allemagne. Les Nordistes ont su venir à bout de leur adversaire (1-3) grâce à un grand Ikoné. Auteur de deux passes décisives, l’attaquant annoncé dans le viseur de la Fiorentina a permis au champion de France en titre de terminer à la première place du groupe G.

Tandis qu'Antoine Griezmann a lui sauvé l'Atlético de Madrid de l'élimination. Les Espagnols jouaient leur qualification mardi face au FC Porto. Vainqueurs 3-1, les Rojiblancos pouvaient remercier l'attaquant français. Revenu au club en fin de mercato, il a été décisif avec une réalisation et une passe décisive. Un succès permettant aux troupes de Diego Simeone de terminer deuxièmes du groupe B derrière Liverpool.