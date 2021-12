PSG-Bruges: Mbappé dépasse la barre des 30 buts et entre un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions

Kylian Mbappé a signé un doublé ce mardi soir lors du dernier match de poule du PSG en Ligue des champions face à Bruges (sur RMC Sport 1). L’attaquant tricolore est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts dans la prestigieuse compétition.

Remplaçant à Lens en Ligue 1, Kylian Mbappé n'a pas perdu de temps ce mardi contre Bruges en Ligue des champions. Après seulement deux minutes de jeu, l'attaquant du PSG a remporté son duel face à Simon Mignolet pour lancer le match du club francilien sur de bonnes bases.

Avec ce troisième but lors de cette campagne de C1, après ceux contre Leizpig et à Manchester City, Kylian Mbappé a atteint la barre des 30 buts marqués dans la compétition. Le tout à 22 ans et 352 jours. Un âge qui offre à la star du PSG le record de précocité en la matière devant... Lionel Messi (23 ans et 131 jours) .

>> PSG-Bruges en direct

Mbappé dépasse les totaux d'Eto'o et Rooney

Seulement quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a profité d'une offrande d'Angel Di Maria pour inscrire un doublé et donc comptabiliser 31 buts en Ligue des champions.

Si ce deuxième but marqué dès la septième minute ne lui permet pas de devenir le double buteur le plus rapide d'un match de Ligue des champions, il lui permet en revanche de dépasser Wayne Rooney et Samuel Eto'o (30 buts) au classement des meilleurs réalisateurs de la compétition.

Après avoir "volé" le record de précocité à Lionel Messi, Kylian Mbappé s'est rattrapé de la meilleure des manières en décalant son coéquipier argentin à l'entrée de la surface pour le 3-0, en fin de première période.

Un amour d'enroulé plus tard, le septuple lauréat du Ballon d'or y est allé de son petit but, le quatrième cette saison avec Paris. "La Pulga" a ainsi porté son total en Ligue des champions à 132 réalisations. De quoi donner un nouvel objectif à Kylian Mbappé.