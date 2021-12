PSG: "Les joueurs de Ligue 1 sont prêts à mettre des coups", constate Mbappé

Régulièrement moquée par le passé, la Ligue 1 se révèle particulièrement emballante cette saison. Un constat partagé par Kylian Mbappé, convaincu que les matchs sont "plus agréables à regarder que les autres années". Mais l'attaquant du PSG considère que le championnat est toujours "très dur et très physique".

Un festival de buts chaque week-end, des esthètes au sommet de leur art comme Téji Savanier ou Dimitri Payet, et des équipes au jeu toujours plus enthousiasmant à l'image du RC Lens. Difficile de s'ennuyer devant la Ligue 1 cette saison. Loin de son image de championnat de seconde zone, la fameuse "Ligue des talents" a rarement aussi bien porté son nom, apportant un vent de fraîcheur inattendu. Mais certaines étiquettes restent difficiles à décoller. Pour beaucoup, la Ligue 1, c'est avant tout un championnat physique, avec une intensité n'ayant rien à envier à ses voisins européens. Un constat partagé par le buteur vedette du PSG.

"C'est plus agréable à regarder"

"C'est dur, très dur, et très physique ! Il y a une intensité dingue, les joueurs sont vraiment prêts à mettre le contact, à mettre des coups, ce n'est pas facile", confirme Kylian Mbappé dans une interview publiée jeudi sur le site du PSG.

Mais comme de nombreux observateurs, l'attaquant français (22 ans) note une vraie évolution cette saison. "Je pense que cette année, il y a plus de jeu aussi, je pense que c'est plus agréable à regarder que les autres années, mais c'est un championnat qui est réputé pour être très physique, très tactique, détaille-t-il. Donc, c'est vrai que ça demande une adaptation, surtout pour nous. On a eu pas mal de joueurs qui ne connaissaient pas le championnat. Ça demande de l'adaptation, mais je pense qu'on est sur le bon chemin."

Il faudra le prouver dimanche face à Monaco (20h45), au Parc des Princes, après deux nuls décevants contre Nice (0-0) et Lens (1-1). "C’est une grande équipe, qui sait jouer des grands matchs, souligne Mbappé. Après, bien sûr, pour moi, c'est particulier. J'ai joué là-bas longtemps (2013-2017) et j’y ai toujours des amis. Il y a toujours cette adrénaline particulière. Mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de place pour les sentiments. Il faut gagner et donc je vais tout faire pour aider mon équipe à le faire." Avant cette 18e journée de Ligue 1, Paris est solidement installé en tête du classement avec onze points d'avance sur son dauphin, le Stade Rennais, qui accueillera Nice dimanche (15h).