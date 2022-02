PSG: Pochettino donne des nouvelles "positives" de Neymar et laisse planer le doute pour le Real

A la veille de la réception de Rennes, ce vendredi en Ligue 1 (21h), Mauricio Pochettino s'est présenté en conférence de presse. L'occasion de faire le point sur la situation de Neymar, forfait face aux Bretons, mais toujours espéré contre le Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Sa course-contre-la-montre arrive à son terme. Et Neymar ne sait pas encore s'il va la remporter. Deux mois et demi après sa blessure à la cheville gauche à Saint-Etienne, le 28 novembre en Ligue 1 (1-3), le n°10 du PSG a repris ce jeudi l'entraînement collectif au Camp des Loges. Après avoir travaillé à part ces derniers jours, avec un préparateur physique, le Brésilien de 30 ans a pu retrouvé ses partenaires. Une bonne nouvelle pour Paris.

Encore un peu juste, Mauricio Pochettino ne l'a pas retenu pour la réception de Rennes, ce vendredi lors de la 24e journée de Ligue 1 (21h), mais il n'a pas fermé la porte pour le choc face au Real Madrid, mardi, en 8e de finale de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

"Son évolution est positive"

"L’évolution de Neymar est positive. On verra dans les prochains jours s'il peut être disponible pour le Real Madrid, a résumé le coach parisien en conférence de presse. Tous les grands joueurs veulent être là dans les grandes occasions. Neymar a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation afin de donner le meilleur de lui-même."



Vu le délai serré et son manque de rythme, l'ancien crack de Santos ne sera sans doute pas titulaire contre l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais il pourrait prendre place sur le banc et pourquoi pas entré en seconde période, si le scénario le nécessite. Même sans être en pleine possession de ses moyens, Neymar serait un atout supplémentaire non négligeable dans un tel rendez-vous.