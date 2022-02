PSG: les images du quatrième maillot parisien, en collaboration avec Jordan

Le PSG a présenté ce jeudi son maillot fourth 2021-2022 et toute la collection qui va avec. Une tunique blanche en collaboration avec Jordan, inspirée des codes du basket et de la street culture.

A cinq jours du choc face au Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1), le PSG ajoute une nouvelle tenue à son dressing. Le club de la capitale a dévoilé ce jeudi son quatrième maillot de la saison 2021-2022: une tunique blanche, assez sobre, avec un double liseré rouge et bleu. Et un short en mode NBA. Une collection en collaboration avec Jordan "qui allie l'identité du club aux codes iconiques du basketball et de la street culture", explique le PSG.

Pour l'occasion, les star des équipes masculines et féminines ont pris la pose sur un parquet orné d'un logo "Paris Jordan". Au premier rang, Lionel Messi, Marquinhos et Kylian Mbappé ont partagé un banc avec Sakina Karchaoui et Grace Geyoro. Derrière eux, Marco Verratti, Kadidiatou Diani, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe ou Jordyn Huitema se sont mélangés sur la photo de groupe. D'autres clichés ont également été réalisés avec les vêtements de cette collection disponible à la vente.

La réception de Rennes avant de défier le Real Madrid

Reste à savoir quand les Parisiens étrenneront cette quatrième tenue. Avant de défier le Real de Carlo Ancelotti, les joueurs de Mauricio Pochettino ont rendez-vous avec le Stade Rennais, ce vendredi au Parc des Princes (21h), pour la 24e journée de Ligue 1. Avec l'espoir de conforter leur place de leader au classement, alors qu'ils comptent 13 points d'avance sur l'OM et 14 points sur Nice.