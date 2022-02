PSG: la masse salariale va atteindre un niveau record cette saison

Selon L'Équipe, le PSG devrait enregistrer une masse salariale historiquement élevée cette saison. Elle pourrait atteindre 629 millions d'euros, même si le club parisien miserait plutôt sur 585 millions d'euros.

Un effectif galactique et les fiches de paie qui vont avec. Le PSG n'a jamais autant payé ses joueurs depuis l'arrivée des propriétaires qataris en 2011. Et donc dans toute son histoire. Selon L'Équipe, la masse salariale du club de la capitale pourrait atteindre 629 millions d'euros cette saison (dont 13 millions d'euros de charges). Paris tablerait plutôt sur 585 millions (dont 127 millions de charges), en incluant ses sections handball et judo. Dans tous les cas, il s'agit d'un montant record.

La saison passée, la masse salariale du PSG (qui ne cesse d'augmenter ces dernières années) s'élevait à 503 millions d'euros. Elle a encore gonflé de près d'une centaine de millions d'euros en un an. Une croissance qui s'explique par le recrutement de plusieurs stars l'été dernier: Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou Georgino Wijnaldum. Des joueurs arrivés libres (sans indemnités de transfert) qui ont négocié de juteux contrats à Paris. Dans le même temps, il y a eu très peu de départs pour compenser.

Le PSG pas menacé par le fair-play financier

Sachant que la masse salariale totale de la Ligue 1 est estimée à 1,73 milliard d'euros, le PSG représenterait à lui seul 37% des rémunérations des 20 clubs du championnat. Malgré des pertes à venir estimées à environ 200 millions d'euros, Paris ne risque rien auprès de la DNCG (le gendarme financier du foot français), sachant que ses actionnaires peuvent largement renflouer les caisses.

Sur le plan européen non plus, le PSG n'aurait pas trop à s'inquiéter. La pandémie de Covid-19 et son impact économique ont conduit l'UEFA a alléger sérieusement les règles du fair-play financier. Celles-ci devraient même être repensées dès la saison prochaine, d'après L'Équipe, avec la mise en place d'un plafond salarial et d'une "luxury tax" (un système pénalisant les clubs fautifs via des pénalités à reverser à leurs concurrents). En attendant, les joueurs de Mauricio Pochettino s'apprêtent à affronter Rennes, ce vendredi en Ligue 1 (21h), avant d'aborder le choc face au Real Madrid, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

