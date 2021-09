PSG: pour Pochettino, Chelsea est "l'équipe à battre" en Ligue des champions

Pour Mauricio Pochettino, qui s'est exprimé ce mardi en conférence de presse, le PSG n'est pas le grand favori de la Ligue des champions. L'entraîneur argentin estime que ce statut doit être attribué au tenant du titre Chelsea, qui s'est considérablement renforcé avec l'arrivée de Romelu Lukaku au cours du mercato estival.

C'est à la fois logique, parce que le club anglais est le tenant du titre, mais aussi habile, pour enlever un peu de pression sur l'effectif parisien. Avant les débuts du Paris Saint-Germain dans la phase de poules de la Ligue des champions 2021-2022, Mauricio Pochettino a désigné Chelsea comme grand favori de la compétition. Pour l'entraîneur argentin, le PSG doit bien entendu prétendre à la victoire finale, surtout avec Lionel Messi. Mais pour lui, la formation londonienne dirigée par Thomas Tuchel, son prédécesseur à Paris, est tout de même au-dessus.

"Il est possible que Chelsea et nous, vu les noms dans nos effectifs, donnions le sentiment d'être les deux équipes à battre. Mais c'est Chelsea le champion en titre. C'est elle l'équipe à battre, s'il y en a une. Ils se sont renforcés avec de bons joueurs, ils ont dépensé plus d'argent que nous durant le mercato", a soutenu Mauricio Pochettino, à la veille du match Bruges-PSG (mercredi 21h00 sur RMC Sport 1).

Paris doit suivre le chemin de Chelsea

"Nous sommes un club qui a beaucoup recruté cet été, mais nous devons convertir ça en devenant une grande équipe, comme Chelsea l'a fait l'an dernier", a-t-il conclu sur le sujet.

Mauricio Pochettino partage donc l'enthousiasme général sur l'effectif des Blues. Ces derniers peuvent désormais compter sur Romelu Lukaku en pointe. Buteur pour sa première apparition avant la trêve internationale, l'international belge s'est offert un doublé samedi dernier lors de la victoire 3-0 contre Aston Villa. Outre ce transfert à 115 millions d'euros avec l'Inter, Chelsea a profité de ce mercato pour accueillir Saul Ñiguez en prêt, en provenance de l'Atlético de Madrid.