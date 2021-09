Bruges-PSG: Messi, Neymar et Mbappé enfin associés? La réponse de Pochettino (dans trois langues)

A la veille de Bruges-PSG en Ligue des champions (ce mercredi, 21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a été interrogé ce mardi sur une éventuelle association Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, au moins quelques minutes durant la partie. Et le technicien a laissé entendre qu'on pourrait enfin voir le trio à l'oeuvre.

Mauricio Pochettino a beau adorer Marcelo Bielsa, il n'en a pas adopté tous les codes. Et l'entraîneur du PSG n'a évidemment pas annoncé ce mardi le onze de départ qu'il alignera mercredi sur le terrain du FC Bruges en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). "Je n'ai pas encore décidé de mon équipe, on verra après le dernier entraînement, il y a encore quelques doutes", a glissé l'Argentin en conférence de presse. Avant d'être interrogé, forcément, sur une éventuelle association de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder les clubs français en Ligue des champions

"Peut-être, maybe, quizas"

Depuis l'arrivée du sextuple Ballon d'or à Paris cet été, les trois stars offensives n'ont pas encore joué la moindre minute côte à côte. Est-ce que le match de mercredi donnera lieu à cette grande première, au moins durant la partie, si ce n'est au coup d'envoi? "Peut-être, oui. Maybe, yes. Quizas, si", a répondu malicieusement Pochettino dans trois langues. Et de rajouter en français: "C'est possible".

Quelques minutes plus tard, le technicien s'est amusé de "l'excitation générale" autour de cette potentielle première pour le trio. Il s'est aussi félicité d'avoir un tel groupe à disposition, même s'il lui faut désormais faire des choix. "Ce n'est pas difficile, non, au contraire c'est facile, a-t-il assuré. Je suis passé dans d'autres clubs où je n'avais pas autant d'options. Au PSG on a un effectif avec 35 joueurs, ça donne la possibilité de faire des choix. Les choix doivent ensuite être appuyés par des résultats. Mais ces choix sont toujours sportifs, et uniquement sportifs."