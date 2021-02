Barça-PSG: les stats parfaites de Mbappé

Auteur d'un triplé lors de la victoire du PSG mardi au Camp nou face au FC Barcelone (1-4), Kylian Mbappé a réalisé un match parfait ou presque lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions.

Kylian Mbappé tient son match référence avec le PSG en Ligue des champions. En inscrivant un triplé ce mardi au Camp Nou lors de large victoire parisienne face au FC Barcelone (1-4), dans un huitième aller de Ligue des champions, l’attaquant français est entré dans l’histoire.

Depuis le seul Andreï Chevtchenko en novembre 1997 avec le Dynamo Kiev, aucun autre joueur n’était parvenu à inscrire un triplé en Ligue des champions au Camp Nou. Pas encore né à l’époque, le joueur de 22 ans s’est procuré 6 tirs ce mardi, pour 4 cadrés. Avec 4 occasions créées également, aucun autre joueur n’affiche de meilleures statistiques que le Français.

9 dribbles réussis, 10 ballons dans la surface...

En réussite, Kylian Mbappé a affiché un total de 80% de duels gagnés (12 sur 15). La star du PSG est également le joueur qui a réussi le plus de dribbles au cours de la partie, avec 9 tentatives réussies sur 13. Sans Neymar et Angel Di Maria, Kylian Mbappé a bien pris ses responsabilités, obtenant 10 ballons dans la surface. Pour le résultat que tout le monde du football connaît désormais, avec un triplé du meilleur buteur de Ligue 1.

"C'est magnifique, mais on n'a rien gagné (...). J'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c'est un maillot qui me tient à coeur, a réagi Kylian Mbappé après la victoire. Je n'ai pas toujours eu de la réussite, je vais peut-être encore rater des matches, mais jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paye."

Pour l'anecdote, Kylian Mbappé est devenu aussi le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG ce mardi, avec 111 réalisations lui permettant de dépasser le total de Pauleta. Mbappé aura aussi l’occasion de poursuivre d’autres records en Ligue des champions, lui qui est devenu aussi le troisième meilleur buteur français de l’histoire en phase éliminatoire de la compétition, dépassant cette fois un certain Zinédine Zidane.