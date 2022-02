PSG-Real: Al-Khelaïfi et Perez ont bien déjeuné ensemble

À quelques heures du match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (21h, sur RMC Sport), les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez ont déjeuné ensemble au Pavillon Ledoyen. L’incertitude planait il y a peu, concernant la tenue ou non de cette entrevue.

Le match avant le match. Le huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid se joue déjà, mais pas au Parc des Princes. Avant que les acteurs se présentent sur la pelouse à 21h (sur RMC Sport), les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez se sont retrouvés pour déjeuner.

Si l’incertitude planait sur la rencontre entre les dirigeants, RMC Sport est en mesure d’affirmer qu’ils se sont retrouvés au Pavillon Ledoyen du chef Yannick Alléno. Une demande de réservation avait été faite chez Guy Savoy, mais le restaurant de ce dernier était complet ce midi.

Un match décisif pour l’avenir de Mbappé ?

Preuve que la relation entre Al-Khelaïfi et Perez est maintenue, malgré le dossier Kylian Mbappé et le débat sur les bienfaits ou non de la Super League ? Seul le temps le dira. Mais difficile de ne pas penser à l’avenir du buteur français, qui pourrait quitter la France pour rejoindre les Madrilènes l’été prochain.

S’il est libre de négocier avec la formation de son choix, le Parisien a affirmé il y a quelques jours ne mener des discussions avec personne: "Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Et après, on verra ce qu’il se passera (…) Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses." À voir si une qualification du club de la capitale pourrait jouer sur l’avenir de l’attaquant.