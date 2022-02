PSG-Real: l'arbitre du choc est connu (et ce n'est pas un bon souvenir pour Paris)

L'UEFA a désigné l'arbitre italien Daniele Orsato pour diriger le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, mardi, au Parc des Princes (sur RMC Sport). C'est lui qui avait dirigé la finale perdue face au Bayern en 2020.

Un arbitre expérimenté pour un rendez-vous très attendu. C'est l'Italien Daniele Orsato qui sera au sifflet mardi soir pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (sur RMC Sport). Âgé de 46 ans, il a l’habitude de ces chocs, lui qui officie au plus haut niveau international depuis 2010.

Mais son nom n’évoque pas forcément de bons souvenirs aux supporters parisiens. En août 2020, c’est lui qui avait dirigé la finale de la Ligue des champions perdue par les coéquipiers de Kylian Mbappé face au Bayern Munich (1-0) à Lisbonne. Il a aussi officié cette saison lors de la défaite du PSG contre Manchester City en phase de poules (2-1), fin novembre.

Trois victoires, trois défaites avec Orsato

Sur la scène européenne, Daniele Orsato a croisé six fois la route des Parisiens (trois victoires, trois défaites). Cela s’est parfois très bien passé comme en septembre 2017 : il était là lors du 5-0 infligé par Paris au Celtic Glasgow.

Deux ans plus tard, il était sur la pelouse d’Old Trafford pour le huitième de finale aller remporté face à Manchester United (2-0). Il avait notamment exclu Paul Pogba en fin de rencontre. L’an dernier, il était au sifflet pour le quart de finale retour de C1 entre le PSG et le Bayern. Malgré sa défaite à domicile (1-0), le club de la capitale s’était qualifié pour le dernier carré grâce à son avance acquise à l’aller (3-2).

Son arbitrage avait été remis en cause par Thomas Müller. "L’arbitre s’est laissé un peu avoir par les chutes et les cris, avait pesté le champion du monde 2014. Le match était très haché, avec des interruptions constantes, et nous n’avons pas réussi à avoir une phase de pression." Mais la polémique était vite retombée.

Mardi, Daniele Orsato sera assisté au Parc des Princes de ses compatriotes Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Le quatrième arbitre officiel sera Daniele Chiffi. Deux autres Italiens, Marco Di Bello et Massimiliano Irrati seront en charge du VAR.