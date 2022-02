PSG-Rennes: la célébration à la Thierry Henry de Kylian Mbappé

Unique buteur du match insipide entre le PSG et Rennes ce vendredi (1-0), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a choisi une célébration très proche de celle de Thierry Henry au poteau de corner.

L'un était aux commentaires du match, l'autre lui a rendu hommage sur le terrain. Kylian Mbappé a refait la fameuse célébration de Thierry Henry au poteau de corner ce vendredi, lors de son but très tardif pour débloquer le match de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et Rennes (1-0), au Parc des Princes.

Après s'être vu refuser un but pour un hors-jeu de quelques millimètres peu après l'heure de jeu, l'attaquant parisien a cette fois trouvé la faille dans le temps additionnel, sauvant son équipe d'un triste et morne match nul. Sur une passe de Lionel Messi, Kylian Mbappé a fait jaillir la lumière avec une frappe du droit à ras de terre. L'occasion pour le champion du monde 2018 de faire une célébration bien connue.

"Big up legend"

Debout, le bras droit sur le poteau de corner, la jambe droite croisée par dessus la gauche. Avec un grand sourire, là où Thierry Henry était souvent plus sérieux. Beaucoup ont reconnu l'hommage et Kylian Mbappé a confirmé l'impression par un tweet à la fin du match, avec un parallèle direct et un petit commentaire: "Big up legend". Lequel n'avait pas réagi en direct sur Amazon, préférant s'attarder sur l'analyse tactique du but.