PSG-Real: la raison amusante pour laquelle Beckham ne sera pas au Parc des Princes

David Beckham ne viendra pas au Parc des Princes pour assister au choc entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). La star anglaise, qui a porté le maillot des deux clubs durant sa carrière, préfère suivre le match devant sa télévision.

David Beckham n’est pas un homme de conflit. Souriant et diplomate, l’ancien joueur anglais préfère rassembler plutôt que de créer la polémique. Surtout depuis qu’il a rangé ses crampons à l’été 2013. Le patron de l’Inter Miami (Major League Soccer) veille à son image en toutes circonstances. Et dans cette optique, il a choisi de ne pas faire le déplacement au Parc des Princes pour assister au choc entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

L’ex-milieu de terrain a porté les couleurs des deux clubs durant sa carrière. Membre iconique des Galactiques, il a évolué durant quatre saisons à Bernabeu, aux côtés de Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos ou Ronaldo (2003-2007). Avec un titre de champion à la clé. L’ancien crack de Manchester United, également passé par le Los Angeles Galaxy et l’AC Milan, a ensuite terminé sa carrière en portant le maillot de Paris durant quelques mois, début 2013. Avec Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et là encore, un titre de champion au bout. De quoi le lier à jamais au PSG et au Real. Sans préférence pour l'un des deux.

"Je pourrai célébrer chaque but"

"Je suis content car je ne serai pas au stade, confie la star de 46 ans, sur le site du club parisien, à la veille du duel tant attendu. Regarder deux clubs où j’ai joué s’affronter, ça aurait été excitant et spectaculaire, mais pour être honnête, je préfère être chez moi devant ma télé. Comme ça, je pourrai célébrer chaque but, peu importe qui marque (sourire)."

L’ex-capitaine des Three Lions (115 sélections, 17 buts) s’attend à un grand spectacle entre les joueurs de Mauricio Pochettino et ceux de Carlo Ancelotti :"Deux grandes institutions vont s’opposer, deux des équipes les plus enthousiasmantes du moment. Quoi qu’il arrive, quand vous regardez deux équipes comme le PSG et le Real, vous savez que pour les supporters, ça va être quelque chose de très excitant".

"Ça ne va pas trop tarder pour Paris"

"Si on compare les deux équipes, elles sont en tête de leur championnat, avec deux grands entraîneurs et de très grands joueurs, poursuit-il. J’ai vu que Sergio Ramos avait marqué son premier but avec Paris (contre Reims en Ligue 1, ndlr) et ça m’a fait vraiment plaisir pour lui. Il a connu des moments difficiles avec ses blessures, alors le voir jouer et marquer, c’était un grand moment. Il y a aussi Kylian, Neymar et tous ces grands joueurs. Et puis bien sûr Leo (Messi), sans conteste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport. Donc quand on voit les joueurs, l’histoire des deux équipes, la passion des supporters et ces deux villes incroyables, c’est un rêve pour chaque fan de foot de voir ce match."

Vainqueur de la C1 en 1999 avec les Red Devils, au terme d’une finale renversante face au Bayern Munich (2-1), Beckham se montre confiant pour l’avenir européen du PSG. En réclamant tout de même un peu de patience: "Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Les gens veulent toujours que ça fonctionne immédiatement, mais il faut être patient. Et tout à coup, ça fait clic. En tout cas, je suis sûr que ça ne va pas trop tarder".