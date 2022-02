PSG-Real: Pochettino assure avoir "un plan de jeu"… mais mise aussi sur "la performance des artistes"

Avant le choc entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a accordé un long entretien à El Pais. L’occasion pour le coach parisien de défendre ses idées tactiques, tout en reconnaissant l’importance des stars offensives dans les résultats de son équipe.

C’est l’un des principaux reproches qui lui est adressé. Depuis son arrivée à la tête du PSG, il y a plus d’un an, Mauricio Pochettino n’arrive pas à donner une vraie identité à son équipe sur le terrain. Un constat que ne partage pas le coach argentin. Avant le choc face au Real Madrid, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), l’entraîneur de 49 ans a accordé une longue interview à El Pais. En défendant son bilan et ses idées.

"Nous avons une ligne directrice, un plan stratégique, une philosophie de jeu. Qu’il y ait une différence entre les attentes et la réalité, ça arrive. Mais les gens se trompent quand ils disent qu'il n'y a pas de plan de jeu. Bien sûr qu’il y en a un, a déclaré Pochettino, dans des propos rapportés par Culture PSG. Comme pour n’importe quelle équipe, il faut le dérouler sur le terrain, et tout ça demande du temps et de l'adaptation."

"La barre est presque impossible à atteindre"

"Nous avons réalisé quelques très bons matchs, mais malheureusement, la barre est tellement haute, presque impossible à atteindre, que tout ce qui n'atteint pas ce niveau n’est que déception et frustration, a-t-il poursuivi. Nous le comprenons parce que nous sommes au PSG, à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, dans la Ville Lumière. Nous acceptons ça comme une normalité, sans céder à la folie. Nous évaluons la situation de façon réaliste."

Malgré un spectacle peu séduisant depuis le début de saison, l’ancien manager de Tottenham garde confiance à l’heure d’affronter les joueurs de Carlo Ancelotti. D’autant qu’il peut compter sur le talent hors normes de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou Angel Di Maria. "Ici, tout brille et scintille à merveille, et le défi consiste à faire en sorte que tout fonctionne au mieux, résume-t-il. Nous verrons bien. Le moment décisif de la saison arrive, nous avons de grands talents, de grands joueurs qui s'épanouissent dans ce genre de défis. Ça les surmotive. Avec tout ce talent, il est évident que nous serons capables de faire de grandes choses (…) L'animation que nous proposerons contre Madrid dépendra de la performance des artistes. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils le feront".