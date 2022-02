PSG-Real: le message de Benzema avant le choc

Toujours gêné à la jambe gauche, Karim Benzema n'est pas encore sûr de pouvoir tenir sa place mardi pour le choc de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid mardi en huitième de finale aller (sur RMC Sport). En attendant, il a fait passer des messages sur Instagram.

Le suspense reste entier. A deux jours du choc entre le PSG et le Real en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport), Carlo Ancelotti ne sait toujours pas s’il pourra compter sur son capitaine Karim Benzema. Toujours gêné à la jambe gauche, le Français était encore absent samedi lors du déplacement des Madrilènes à Villarreal (0-0) à l'occasion de la 24e journée de Liga.

Mais sa motivation est intacte. Dans une série de vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, l’ancien Lyonnais se montre en train d’enchaîner les efforts en salle de musculation. Il en profite aussi pour faire passer quelques messages. "On va revenir très très fort", peut-on l’entendre dire. "Tranquille ça va aller", a-t-il aussi posté sur Instagram. Des indices sur sa présence au Parc des Princes ?

Ancelotti plutôt optimiste

Vendredi, en conférence de presse, Ancelotti s'était plutôt montré rassurant : "On a de bonnes sensations. Il travaille toujours en individuel, on attend qu'il recommence à travailler avec l'équipe, il le fera dimanche ou lundi, et ensuite on prendra une décision. Jusque là, je ne peux rien dire. Mais les sensations de tout le monde, les siennes, les miennes et celles des médecins, sont bonnes", avait indiqué l'entraîneur du Real.

"La santé des joueurs passe avant tout. Si l'on pense que Karim peut jouer, il jouera, sans aucun risque. S'il y existe un infime risque (de rechute), il ne jouera pas, car on ne veut pas prendre ce risque-là. Et le joueur non plus. Si Karim joue mardi, c'est qu'il n'y a aucun risque", avait insisté le technicien italien. Benzema était sorti en se touchant l'arrière de la jambe gauche contre Elche, le 23 janvier.

Avant de se blesser, "KB9" était dans une forme étincelante avec 24 buts et 13 passes décisives au compteur en 28 apparitions toutes compétitions confondues.