PSG-Real, les compos: Donnarumma et Benzema titulaires, Neymar sur le banc

Neymar, à peine revenu de blessure, est remplaçant pour le match du PSG contre le Real Madrid, ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1). À la place du Brésilien, c'est Angel Di Maria qui est titulaire. En face, Karim Benzema, absent ces dernières semaines, est titulaire.

Neymar commencera sur le banc des Parisiens, mais Karim Benzema sera bien sur la pelouse avec les Madrilènes au coup d'envoi, ce mardi soir pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid (21h00 sur RMC Sport 1).

L'équipe alignée par Mauricio Pochettino pour le PSG correspond bien aux tendances des dernières heures. Elle est d'ailleurs identique à celle alignée le 6 février dernier pour la large victoire 6-1 en championnat à Lille. Ainsi, Gianluigi Donnarumma est préféré à l'ancien Madrilène Keylor Navas pour le poste de gardien. En défense, avec le forfait de Sergio Ramos et la non-inscription de Juan Bernat, il n'y a pas de surprise. Au milieu, Marco Verratti est accompagné par Danilo Pereira et Leandro Paredes. En attaque, Neymar, tout juste de retour de blessure, laisse sa place à Angel Di Maria, dans le trio évidemment complété par Lionel Messi et Kylian Mbappé.

En face, Carlo Ancelotti lance donc Karim Benzema d'entrée, même si ce dernier, touché à la cuisse gauche, n'a pas joué depuis le 23 janvier. Il n'est pas certain qu'il dispute tout le match. Autre présence notable alors qu'une incertitude existait: celle de Ferland Mendy au poste de latéral gauche. Comme son compatriote, le défenseur n'a pas disputé de match depuis plus de trois semaines.

Les équipes de départ:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.

Remplaçants: Navas, Icardi, Neymar, Dagba, Wijnaldum, Kurzawa, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Gueye, Simons.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Remplaçants: Lunin, Nacho, Hazard, Marcelo, Valverde, Jovic, Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Camavinga.