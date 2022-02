Direct: Suivez PSG-Real Madrid en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce gros choc de Ligue des champions

Les huitièmes de finale démarrent de la meilleure façon possible sur RMC Sport avec ce choc entre le PSG et le Real Madrid au Parc des princes. Coup d'envoi à 21h. Abonnez-vous à RMC Sport pour ne rien manquer de la Ligue des champions. Intouchables en championnat, mais déjà éliminés en Coupe de France, le PSG joue une grosse partie de sa saison, sur cette double confrontation (match retour le 8 mars) qui va aussi mettre la lumière sur Kylian Mbappé, entre le PSG et le Real Madrid depuis de nombreux mois (voire de nombreuses années).