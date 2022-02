PSG-Real: Lineker, Kaaris, les Barcelonais... Mbappé a mis tout le monde d'accord sur les réseaux sociaux

Kylian Mbappé a enflammé les réseaux sociaux avec son but victorieux à la dernière minute et un message de satisfaction, mardi soir au terme de PSG-Real en Ligue des champions (1-0).

"Première manche victorieuse. Ici c'est Paris", a écrit Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, avec une photo montrant sa célébration du but qui a offert à la dernière minute la victoire 1-0 au Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Le champion du monde, élu homme du match, a ainsi écrit le message le plus viral de cette soirée de huitième de finale aller de Ligue des champions. En une trentaine de minutes à peine, sa publication a recueilli plus de 1,3 million de likes sur Instagram, plus de 114.000 interactions sur Twitter.

"Superbe et mérité"

La prestation de Kylian Mbappé - qui, avant d'arracher la victoire, avait obtenu un penalty (manqué par Lionel Messi) et été impliqué sur les deux principales occasions nettes du match - a évidemment été saluée de toutes parts sur les réseaux sociaux. Cette réaction globalement unanime rappelle l'engouement suscité lorsqu'il s'était révélé à l'Europe du foot en 2017, avec l'AS Monaco en Ligue des champions contre Manchester City, le Borussia Dortmund et la Juventus.

"Quel but de @KMbappe. Superbe et mérité pour le PSG qui a été la meilleure équipe", a écrit l'ancien international anglais Gary Lineker, pendant que son compatriote Alan Shearer applaudissait le but. Après la rencontre, c'est une réaction de Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, au micro de Sky Italia, qui est devenue virale. "Mbappé... Mamma mia. C'est un extraterrestre! Il est incroyable, les gars. C'est toujours un show avec Kylian, sur et en dehors du terrain", a déclaré le champion d'Europe.

La frustration des supporters madrilènes... et catalans

Du côté des supporters et sympathisants madrilènes, ce coup de poignard de Kylian Mbappé a évidemment provoqué un sentiment ambivalent. "Avec Mbappé, ce n'est pas juste", a écrit, désabusé, le célèbre streameur espagnol Ibai Llanos. "Efface s'il te plaît", a réagi un supporter au tweet du buteur de la soirée. Les fans du Barça, eux, se sont inquiétés de la potentielle arrivée du Parisien à Madrid la saison prochaine. "Soit on signe Haaland, soit on va broyer du noir pendant des années", a écrit l'un d'eux.

Enfin, et de façon inattendue, le but de Kylian Mbappé a laissé un goût amer à Ruslan Malinovskyi.

Le milieu offensif ukrainien a voulu rappeler que le Real Madrid avait encore une chance d'inverser la tendance avec la deuxième manche, contrairement à l'Atalanta de 2020, éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions à la suite d'un but à la dernière minute d'Eric Maxim Choupo-Moting. Car à cause de la pandémie de coronavirus, la quasi totalité de la phase finale s'était déroulée en match simple.