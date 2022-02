PSG-Real: Mbappé offre la victoire à Paris dans les dernières secondes malgré un immense Courtois

Sauvé par un Kylian Mbappé en forme, le PSG a arraché la victoire (1-0) au bout du temps additionnel ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid au Parc des Princes. Le club francilien a dominé face une équipe madrilène décevante et longtemps sauvée par un excellent Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty de Lionel Messi, mais devra valider sa qualification à Madrid pendant le match retour.

On attendait beaucoup de voir comment Kylian Mbappé aborderait le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Libre en juin prochain et souvent annoncé du côté de la capitale espagnole, l'attaquant de 23 ans a montré à la planète foot et aux supporters franciliens qu'il restait toujours aussi impliqué avec Paris cette saison.

Après de beaux mouvements et une grosse activité, le Français a finalement offert la victoire au PSG sur la dernière action du match (1-0). Grâce à un grand Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty de Lionel Messi, le Real a cru arracher le nul mais repart du Parc des Princes avec une défaite et peu de garanties. Mais attention, rien n'est fait et le PSG jouera sa qualification pour les quarts de finale du tournoi continental dans trois semaines à Santiago Bernabeu.

>> PSG-Real (0-0), l'après-match en direct

"Je suis heureux parce que l’on a gagné ici face à une grande équipe. C’est toujours bon de gagner à la maison. Je suis heureux, s’est réjoui Danilo Pereira au micro de RMC Sport. […] En première mi-temps on a bien joué mais c’était un peu lent. En deuxième, on a mis un peu d’intensité et on a fait du bien et on a fait mal au Real Madrid. On a marqué un but et pour moi c’est magnifique."

Et le milieu portugais d’enchaîner sur Kylian Mbappé: "Ce n’est pas un joueur comme les autres et il l’a démontré avec son but. Pour moi c’est le meilleur."

Mbappé et le PSG ont maîtrisé

Dès sa première accélération du match, Kylian Mbappé a montré qu’il était prêt pour un grand soir sur la pelouse du Parc des Princes. Touché à l’entrée de la surface dans le couloir gauche, l’ailier tricolore a enrhumé Dani Carvajal d’une superbe feinte de passe avant de repiquer le long de la ligne de corner.

Un premier sprint et un centre vers Angel Di Maria qui n’a pas réussi à cadrer (0-0, 4e). Le ton a rapidement été donné. Derrière, le champion du monde 2018 a souvent demandé le ballon et affiché une belle activité face à Dani Carvajal qui a vécu un enfer pendant de longues minutes en première période.

Servi en profondeur par Lionel Messi, Kylian Mbappé a pris de vitesse le latéral espagnol mais a buté sur Thibaut Courtois pour la première frappe cadrée du match (0-0, 18e). Sur le corner suivant, le PSG est passé tout près de marquer mais la tête de Danilo a été tranquillement captée par le gardien belge du Real.

Paris a dominé pendant ce premier acte, les Madrilènes laissant volontiers la possession du ballon pour tenter de surprendre la défense parisienne en contre. Regroupés dans leur camp, les protégés de Carlo Ancelotti ont fait le dos rond face aux offensives parisiennes (six tirs mais un seul cadré pour le PSG).

Sur une de ses rares incursion dans la surface adverse, Lionel Messi a réussi à enchaîner mais sa frappe du droit est passée loin à côté (0-0, 31e). En face, une tête de Casemiro loin du cadre sur un corner de Toni Kroos a constitué le seul début d’occasion du Real… à quelques secondes la mi-temps (0-0, 45e). Une seule frappe en première période, du jamais vu pour Madrid en Ligue des champions depuis 2014.

Courtois a (presque) tout arrêté dont un penalty de Messi

Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé s’est rapidement mis en évidence. Bien servi sur un décalage d’Angel Di Maria à l’entrée de la surface madrilène, l’attaquant de 23 ans a réussi un bel enchaînement mais a une nouvelle fois trouvé un excellent Thibaut Courtois pour arrêter son tir (0-0, 50e).

Impérial sur sa ligne, le gardien belge a ensuite parfaitement négocié sa sortie sur une ouverture en profondeur pour le Français puis a tranquillement récupéré le ballon sur une vaine tentative de lob de Nuno Mendes (0-0, 52e). Toujours aussi solide, il a capté sans problème une frappe enroulée de Lionel Messi depuis l’extérieur de la surface. Si le Real a concédé des occasions lors de ce huitième de finale aller de Ligue des champions, Thibaut Courtois a confirmé qu’il faisait probablement partie du top 3 mondial au poste de gardien de but.

>> Le parcours du PSG en Ligue des champions c'est sur RMC Sport

Pas forcément aidé par sa défense, en retard sur de nombreuses prises de balle des Parisiens, le Belge de 29 ans n’a encore eu besoin de personne pour encore mettre en échec Kylian Mbappé (0-0, 56e).

Décidément en grande forme, le natif de Bondy a ensuite obtenu un penalty après un tacle de Dani Carvajal clairement dépassé par la vitesse. Lionel Messi s'est avancé mais a vu a frappe médiocre être repoussée en corner par Thibaut Courtois (0-0, 62e).

L'Argentin n'a toujours pas marqué face au Real Madrid avec le Belge dans les cages et entretient ses mauvaises stats sur penalty (30 ratés sur 133 tentatives dont 5/23 en Ligue des champions). Plutôt habile dans ses ouvertures pour Kylian Mbappé, "La Pulga" a globalement déçu dans son activité offensive ce mardi.

Neymar a rejoué mais Paris devra batailler à Madrid

Peu inspiré pendant ce match, Angel Di Maria a finalement laissé sa place à Neymar pour les vingt dernières minutes du match. Absent depuis sa blessure contre Saint-Etienne fin novembre, le Brésilien n'a pas traîné pour s'illustrer. Sur son premier ballon, la star auriverde a accéléré et obtenu un bon coup-franc à 20 mètres du but des Merengue... Lionel Messi a manqué le cadre.

Sur une nouvelle occasion de Kylian Mbappé, Thibaut Courtois n'avait cette fois pas bougé mais le ballon est passé à côté de ses cages. Neymar n'a ensuite pas réussi à trouver un partenaire sur sa dernière tentative du match (0-0, 87e). Bien trouvé en profondeur, le joueur de la Seleçao n'a pas cadré et son centre tir a échoué.

Neymar entre sur la pelouse lors de PSG-Real en Ligue des champions, le 15 février 2022 © Icon Sport

Motivé pour son retour sur le pré, Neymar s'est démené au Parc des Princes. Mais comme un symbole, Kylian Mbappé a finalement marqué sur la dernière accélération du match. D'une belle frappe croisée, l'attaquant tricolore a enfin réussi à tromper Thibaut Courtois (1-0, 94e).

Tout reste cependant à faire pendant la seconde manche de ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais grâce à son héros, Paris se trouve en position avantageuse. Autre bonne nouvelle pour le PSG, les deux joueurs madrilènes qui risquaient une suspension en cas de carton jaune ce mardi ne seront pas là au retour.

Averti pour une intervention un peu trop rugueuse sur Leandro Paredes en première période, Casemiro manquera le huitième de finale retour à Santiago Bernabeu le 9 mars prochain (en direct sur RMC Sport 1). Un coup dur pour le Real tant le Brésilien est incontournable au poste de sentinelle. En son absence, Carlo Ancelotti pourrait décider d’aligner Eduardo Camavinga ou Federico Valverde dans l’entrejeu. Idem pour Ferland Mendy, sanctionné d'un carton jaune logique pendant le second acte. Entre ça et la victoire, le PSG a signé un joli coup ce mardi mais gare au sursaut des Madrilènes lors du huitième retour.