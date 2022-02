PSG-Real: Madrid, un leader entre doutes et certitudes avant Paris

Bien qu'il soit leader de la Liga, le Real Madrid n'aborde pas le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le PSG (ce mardi à 21h sur RMC Sport) dans les meilleures dispositions. Mais le retour de certains cadres, à commencer par Karim Benzema, devrait lui faire du bien. D'autant plus qu'avec le Français dans son équipe, le jeu du Real repose sur quelques certitudes.

Sans Karim Benzema, le Real Madrid n’est plus tout à fait la même équipe. Indispensable à l’expression collective et au rendement offensif du Real, lui qui superforme dans la conversion des occasions cette saison, le Français a énormément manqué à son équipe le week-end dernier, contre Villarreal (0-0). Le match nul concédé face au "sous-marin jaune" a aussi confirmé les difficultés nouvelles du Real en 2022 - une victoire sur les quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, dont une élimination en quart de finale de la Coupe du Roi. Les quelques certitudes emmagasinées en première partie de saison s’étiolent depuis le début de l’année.

Le Real Madrid a parfois du mal à installer son jeu, et ne marque plus ou presque ces dernières semaines, un seul but sur les trois derniers matches - tous disputés sans Benzema. "On a manqué un peu de réalisme ces derniers matches, reconnaissait Ancelotti samedi. Aujourd'hui (samedi), avec un peu plus de réalisme ou de chance, on aurait pu marquer. On a eu trois face-à-face avec le gardien, on a touché deux fois la barre transversale... Ce qui m'inquiète plutôt, c'est la première période, quand l'équipe n'avait pas envie et n'était pas dans le match. On était trop bas, on n'était pas agressif dans les duels, et c'est pour cela que Villarreal a eu le contrôle du match."

Il est arrivé plusieurs fois cette saison que le Real souffre à trop vouloir reculer, sans exercer le moindre pressing, se contentant d’attendre l’adversaire pour mieux le piquer en contre. Dans cette configuration, l’équipe n’arrive pas toujours à contrôler l’enthousiasme de ses adversaires, comme ce fut le cas face à Villarreal, où Marcelo a passé un sale quart d’heure dans son couloir. Heureusement, Carlo Ancelotti compte dans ses rangs un gardien de très haut niveau, le Belge Thibaut Courtois. Longtemps décrié ces dernières saisons, l’international a vu d’autres gardiens lui passer devant la hiérarchie mondiale. Mais il semble retrouver de sa superbe cette saison.

Le plan de jeu préféré du Real: exploser en contre

Courtois a encore dû s’employer face à Villarreal pour préserver sa cage inviolée, comme il l’avait fait contre Grenade, ou encore le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions, une compétition où il est parvenu à aligner quatre clean sheets en six matches, n’encaissant que trois petits buts dans un groupe où figuraient des équipes très offensives. Courtois est prêt à occuper le devant de la scène en Ligue des champions mardi, s’il est besoin de sortir le grand jeu. Il n’est pas exclu non plus de voir le meilleur visage du Real, observé en Supercoupe d’Espagne.

Le Real Madrid peut subir et abandonner la maîtrise du jeu à son adversaire, c’est même son plan de jeu préféré, car cela lui permet d’exploser à la récupération du ballon en profitant de la vitesse de Vinicius, l’un des meilleurs joueurs du monde en contre-attaque. La transition défensive sera d’ailleurs un enjeu majeur pour le Paris Saint-Germain face au Real s’il envisage de presser haut et fort cette équipe - ce qu’il a rarement fait cette saison, soit dit en passant. Le Real dispose de joueurs très sûrs techniquement susceptibles de se sortir de situations compliquées face à des blocs agressifs et compacts.

L’équipe de Carlo Ancelotti sait qu’elle a les armes pour franchir le pressing lorsqu’elle est acculée avec le ballon. Karim Benzema, par la justesse de ses déplacements et sa compréhension du jeu, les relais de Modric ou encore les transversales de Toni Kroos… les atouts madrilènes sont légion pour faciliter la première relance et basculer le jeu pour aérer. Le niveau de Ferland Mendy s’avère lui aussi un atout précieux dans cette optique. Reste que le latéral français, tout comme son compatriote Karim Benzema, n’ont pas disputé les trois derniers matches, tandis que Luka Modric s’est contenté d’un petit quart d’heure face à Villarreal en vue du choc face au PSG. Une donnée à prendre en compte, forcément, quand on sait l’importance de ces joueurs.