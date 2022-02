PSG-Real: avec ou sans Benzema, ça change tout pour Madrid

Privé de Karim Benzema, son homme à tout faire, le Real Madrid a enchaîné les prestations poussives avant la double confrontation qui l'attend face au Paris Saint-Germain, en Ligue des champions. Carlo Ancelotti espère néanmoins récupérer son meilleur joueur au moment idoine. Sa présence au coup d'envoi mardi (21h sur RMC Sport) parait crucial, tant le Français impressionne.

Sans Karim Benzema, le Real patine encore. Pour reprendre un lieu commun qui n’a pas pris une ride depuis bientôt trois saisons, il y a une équipe madrilène avec, et une autre sans Benzema. Le terne match nul concédé par les Merengues (0-0) samedi à Villarreal, à trois jours de son déplacement au Parc des Princes, sur la pelouse du PSG, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions (21h mardi sur RMC Sport), en fut une nouvelle confirmation des plus éclatantes. En l’absence de son chef d’orchestre, l’ensemble est désaccordé, le collectif semble moins harmonieux. Même le feu-follet brésilien Vinicius a paru esseulé, orphelin de son compère de l’attaque, avec lequel il forme un duo explosif depuis le début de la saison.

L'alchimie qui s'est créée entre les deux joueurs a porté le Real jusqu’au sommet du classement en Liga. Jusqu’ici très tourné vers son milieu sur lequel reposait l’essentiel de son jeu, le Real Madrid s’appuie désormais beaucoup sur son duo de feu, notamment en raison des progrès de Vinicius sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais aussi et surtout parce que Benzema occupe une place toujours plus importante voire prépondérante dans les circuits de passe des Merengue, avec un rendement tout aussi important à la conclusion des actions qu’il initie aussi parfois, en décrochant pour aérer le jeu. Karim Benzema est un rouage important sinon essentiel à la bonne marche de son équipe.

Les stats de Benzema avant et après le départ de CR7, en Ligue des champions © @LoicMoreau

Tout a été dit sur la trajectoire linéaire et la progression constante du joueur depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le niveau de Karim Benzema et son intelligence n’ont jamais fait défaut à l’attaquant français, qui veille à ne pas insulter le football, privilégiant toujours la meilleure solution à l'exploit individuel. Ni même sa capacité à se mettre au service des autres, comme il peut le faire cette saison, en s’appuyant sur les progrès de Vinicius.

Dans la plénitude de son football, le Français est la figure de proue du vaisseau blanc, le phare étincelant qui éclaire le jeu de son équipe, l’indéboulonnable parmi les indispensables cadres que compte cette équipe que l’on dit vieillissante.

Benzema porte le Real sur ses épaules

Depuis la saison 2018-2019 et le départ de CR7, Karim Benzema a joué 31 des 34 matches du Real Madrid en Ligue des champions, soit le meilleur total sur la période avec le milieu de terrain allemand Toni Kroos. Sur cette période, l’international français, qui se rêve champion du monde avec les Bleus en fin d’année, a marqué près d’un tiers des buts de son équipe en Ligue des champions (31%), le troisième meilleur ratio d’un joueur pour son équipe parmi celles encore en lice derrière Lewandowski pour le Bayern (34%) et Danjuma pour Villarreal (33%). Candidat au Ballon d’or en 2021, Karim Benzema (24 buts et 9 passes en 28 matches) est chaque année plus décisif que la précédente.

Devenu le 9 et demi qu’il a toujours voulu être, dans son style singulier de buteur altruiste, Karim Benzema fascine par la maturité qu’il a acquise dans son jeu. Au sommet de son art, il n’existe pas beaucoup de joueurs aussi complets que le Français évoluant à ce poste d’avant-centre. Benzema n’a jamais cessé de se réinventer pour se maintenir au top niveau. Plus décisif que jamais, toujours aussi influent sur le jeu du Real, et impliqué dans les buts de son équipe, ce que tendent à prouver toutes les statistiques compilées du joueur, à la fois en Liga et en Ligue des champions, Benzema porte le Real sur ses épaules. Mauricio Pochettino ne s’y est pas trompé en prévision de ce match face au PSG.

"Karim Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est un grand joueur qui montre son talent année après année, et depuis longtemps. S'il n'est pas là, ça serait une grande perte pour le Real", a déclaré le technicien argentin. "Je ne dirais pas que ça nous avantage parce que nous devons encore produire notre jeu, et parce que le Real a un grand effectif avec de grands joueurs. Mais cela change notre analyse si Benzema est là ou pas." Pochettino le sait, même si l’élégance qui prévaut dans ce genre de confrontations entre grands clubs le commande de souhaiter la présence de l’attaquant madrilène. En réalité, il vaudrait mieux pour les Parisiens qu’il ne soit pas de la partie.