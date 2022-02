PSG-Real: "Nous serons présents", la promesse de Pochettino aux supporters

Mauricio Pochettino a profité de sa conférence de presse pour faire passer un message mobilisateur, ce lundi, à la veille de PSG-Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

L’heure de sortir le grand jeu. Pour éteindre les doutes et repousser les critiques. Le PSG a rendez-vous avec le Real Madrid pour un choc très attendu, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Dans la ferveur du Parc des Princes, le club de la capitale a l’occasion de frapper un grand coup après une première partie de saison peu réjouissante. Même s’ils sont largement en tête de la Ligue 1, les coéquipiers de Kylian Mbappé, éliminés de la Coupe de France, peinent proposer un spectacle séduisant.

"Nous allons être présents et nous battre du mieux possible, promet Mauricio Pochettino. Nous allons affronter l’un des meilleurs clubs du monde, si ce n’est le meilleur. Mais nous avons confiance en nous et nous allons lutter pour l’emporter." Très critiqué ces derniers mois, le coach argentin pourrait jouer une partie de son avenir lors de cette double confrontation face au club merengue. Un contexte qui ne semble pas le perturber outre-mesure.

"Avec des attentes qui sont démesurées…"

"On a des joueurs qui y croient toujours, jusqu’à la dernière minute, rappelle Pochettino. C’est une équipe formidable. Nous avons encaissé très peu de buts. Nous avons perdu peu de matchs, ça veut dire que le talent ne se trouve pas simplement pour créer ou marquer des buts, il y a aussi le talent défensif qui donne un équilibre à l’équipe. C’est fondamental."

"Il y a beaucoup de choses très positives qu’il faut souligner, a poursuivi l’ancien entraîneur de Tottenham. Mais, parfois, avec des attentes qui sont démesurées et ne prennent pas en compte le contexte, il peut y avoir beaucoup de confusion. Heureusement que nous avons un club, un staff technique et des joueurs qui vivent dans la réalité. Nous nous améliorons jour après jour et ça qu’il est important de souligner."