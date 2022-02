PSG-Real: ce qui a changé chez Verratti, l'indispensable milieu parisien

Mardi soir le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). Un choc auquel devrait prendre part Marco Verratti, sauf contre-indication. Bientôt 10 ans après son arrivée, l’international italien a réussi à se rendre indispensable.

Marco Verratti s’est imposé petit à petit comme un joueur incontournable de l’effectif parisien. Bien loin des critiques sur son comportement et ses blessures à répétition, le milieu de terrain du PSG enfile régulièrement le costume de métronome de son équipe, capable de monter en puissance à l’approche du huitième de finale de Coupe d’Europe contre le Real Madrid (ce mardi à 21h, sur RMC Sport). Preuve en est son doublé lors de la victoire face à Reims (4-0) en championnat, le 23 janvier dernier. Verratti comptabilise désormais 10 buts en 366 matches avec le club de la capitale.

Secoué par l'arrivée de Neymar et Messi

"Il s’est rendu indispensable. Plus globalement, il a appris à vivre dans une ville comme Paris. Il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus forts de cette équipe, même si ce n’est pas la star", analyse son ancien agent Donato Di Campli. Dans le jeu, le natif de Pescara semble occuper un rôle vital. Positionné comme meneur de jeu reculé mais aussi, à certains moments, comme relayeur sur un côté. "Il a gagné en maturité. Mais pour moi il est resté Marco : le plus fort. Il a pris conscience d’être un joueur important. C’est ça qui l’a transformé", ajoute Di Campli.

Un constat partagé par les proches du joueur. "Marco est plus posé. Il est belliqueux sur le terrain oui, mais pas dans la vie de tous les jours. Il a pris une nouvelle dimension au PSG. L’arrivée de Neymar et Messi l’ont secoué. Cela l’a poussé à travailler encore plus. C’était très important pour lui de garder sa place", confie un ami de longue date.

Une fin de carrière à Paris ?

Marco Verratti a envie de poursuivre son aventure à Paris. Pour franchir cette nouvelle étape, il est d’ailleurs à la recherche d’un bien immobilier à l’achat. Selon une source, le joueur parisien a déjà visité la majorité des hôtels particuliers et appartements situés à Neuilly-sur-Seine. Mais il ne s’est pas encore décidé. Au PSG, une prolongation de contrat n’est pas encore d’actualité alors que le bail en cours s’achève en juin 2024. "Sa fin de contrat, c'est à presque 32 ans... À cet âge, soit tu trouves un contrat pour finir ta carrière ici, soit tu vas dans un pays qui te paye encore mieux", conclut son ancien agent.