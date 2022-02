PSG-Real: Marquinhos agacé par une question sur la saison

Présent en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le Real Madrid, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Marquinhos n’a pas caché son agacement lorsqu’un journaliste lui a demandé si la saison de Paris commençait avec ce match au sommet.

Il s’énerve assez rarement. D’un tempérament calme et serein, Marquinhos n’est pas du genre à pousser des coups de gueule ou à s’emporter au moindre incident. Mais à la veille du choc face au Real Madrid, ce mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le capitaine du PSG est sorti un peu de sa réserve. En exprimant clairement son agacement lorsqu’une question lui a été posée sur l’importance de ce match face aux partenaires de Karim Benzema.

"Est-ce que la saison du PSG commence demain?", lui a demandé un journaliste en conférence de presse. "Pardon? ", a répondu Marquinhos. "Demain, on va pouvoir juger le PSG sur ses performances et ce qu'il vaut réellement", a précisé le journaliste. "Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle?", lui a alors lancé Marquinhos, le regard noir. "C’est juste une question", a conclu le journaliste.

"On se bat depuis le début de saison"

"Il ne faut pas rigoler", a pesté le défenseur brésilien, avant de défendre le bilan de son équipe, actuellement en tête de Ligue 1 et éliminée de la Coupe de France: "On se bat depuis le début de saison. On est tous les jours à l’entraînement. On a fait beaucoup de voyages, beaucoup de match, des bons et des mauvais. On a eu des matchs difficiles. On a gagné au dernier moment, on a aussi perdu. Je pense qu’il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait avant."

"C’est vrai que ça va être un match très important pour nous, a poursuivi le taulier de 27 ans. Parce que c’est un match décisif. Ces matchs de coupe sont vraiment différents des matchs de championnat. Mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait avant. C’est ce qui nous a amené jusque-là. Ça nous permet d’avoir cette expérience, cette complicité sur le terrain, connaître nos coéquipiers de plus en plus. Même ceux qui sont arrivés cette saison, on les sent plus intégrés dans le groupe, plus à l’aise".