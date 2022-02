PSG-Real: Tebas qualifie le repas entre Al-Khelaïfi et Perez de "morbide"

Avant la rencontre aller entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions, les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez se sont retrouvés pour déjeuner. Dans une interview à ABC, le président de la Liga, Javier Tebas, relève l’inutilité de cette rencontre entre les dirigeants.

En raison de la situation contractuelle de Kylian Mbappé avec le PSG et le désir du Real Madrid de recruter le buteur gratuitement l’été prochain, les relations entre les deux formations semblent fraîches. Opposés en Ligue des champions, les Parisiens ont remporté la première manche grâce au Français dans les dernières minutes de la rencontre au Parc des Princes (1-0).

Avant cela, les deux présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez s'étaient retrouvés dans un restaurant pour partager un déjeuner. Une réunion que ne comprend pas Javier Tebas. Lors d’une interview avec ABC, le président de la Liga affirme que ce moment n’a eu aucune utilité pour les deux parties: "J’ai été surpris qu’ils se rencontrent pour déjeuner. Je trouve ce genre de choses amusantes. Je veux dire, si vous ne vous entendez pas, pourquoi allez-vous manger ? Ce repas n’apporte rien, il est juste morbide."

Tebas veut Mbappé et Haaland en Liga

Si une arrivée de Mbappé au Real Madrid n’est pas encore assurée et qu’une courte prolongation est encore envisageable en France, Tebas espère de son côté que ce scénario ne se produira pas. Le dirigeant compte sur les Madrilènes pour attirer le joueur de 23 ans en Espagne: "J’espère que nous aurons assez de chances pour que le Real Madrid conclue l’affaire. Mbappé va apporter beaucoup à Madrid et à la Liga."

Florentino Perez n’est pas le seul à qui Tebas a confié une mission. Ce dernier souhaite voir le Barça et son président Joan Laporta s’activer de leur côté pour recruter Erling Haaland, permettant ainsi au championnat espagnol de retrouver une grosse attractivité: "Je préfère Haaland au Barça et Mbappé à Madrid. Je veux que nous retrouvions la chance que nous avions lorsque deux grands joueurs étaient dans les deux meilleures équipes du monde. Comme avec Messi et Ronaldo."