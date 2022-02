Mercato: comment le PSG peut encore convaincre Mbappé de prolonger

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore officialisé sa décision pour la suite de sa carrière. Malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid, le PSG espère toujours prolonger l’attaquant de 23 ans et assure faire tout son possible pour y arriver. Au-delà de l’aspect financier, Paris doit montrer au buteur français qu’il est bien le joueur numéro 1 de son projet sportif.

Les débats ne s’arrêtent pas, et ne cesseront pas avant que Kylian Mbappé n’officialise sa décision. Pour l’instant, l’attaquant préfère rester concentré sur sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain avant d’annoncer son choix pour l'avenir.

>> Les infos mercato en direct

Libre en juin prochain, le champion du monde 2018 n'a pas encore confirmé le nom de son prochain club. Et Paris assure tout faire pour convaincre son attaquant de signer un contrat, qui ne dépassera pas les deux saisons, selon nos informations. Mais au-delà du discours, les dirigeants parisiens arrivent-ils à montrer à Mbappé qu’il est le joueur le plus important du club?

Le salaire, pas la question la plus importante

On connaît, depuis ses envies estivales de départ, les motivations du champion du monde 2018 pour la saison prochaine: être au cœur d’un projet important. Inutile de se mentir ici, l’argent est important, mais l’argent sera présent, que ce soit à Paris ou au Real Madrid.

Depuis la reprise des discussions l’automne dernier, le Paris Saint-Germain a axé sa stratégie sur une offre financière importante - le plus gros salaire de l’effectif, mais pas le joueur qui touche le plus d’argent grâce au PSG - mais aussi sur un projet global visant à faire de Kylian Mbappé la pierre angulaire du groupe. A son arrivée en 2017 dans la capitale française, l’ancien monégasque avait été assez transparent sur sa place dans l’effectif parisien. La star c’était Neymar et Mbappé venait pour l’aider. En cinq ans, le rôle de chacun a complètement évolué.

Montrer qu’il est l’homme le plus important du projet

C’est sûr ce point que les doutes sont encore présents. Sportivement, le PSG va désormais aller devoir chercher ses derniers arguments pour convaincre Kylian Mbappé. Et pas dans les bureaux de la Factory à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), son siège social, mais sur les terrains de France et d’Europe. Sauf que derrière les discours, la récente utilisation de l’ancien monégasque pose encore question.

Lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0), au moment où Neymar est entré, Kylian Mbappé a été utilisé sur le côté droit, poste où il se sent le moins bien. Dans un vestiaire où le positionnement dans les grands matchs est synonyme de hiérarchie, voir Kylian Mbappé à droite, pour permettre à Neymar et à Lionel Messi d’être à l’aise, est signe que le Français est considéré comme numéro 3.

Les choix de Pochettino auront une importance

Mauricio Pochettino a bien essayé de jouer avec quatre offensifs en début de saison, en plaçant Kylian Mbappé dans une position axiale, mais devant la difficulté pour trouver un équilibre sur le terrain, l’Argentin est revenu sur sa position pour évoluer à trois.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir les meilleurs matchs de la Ligue des champions

Depuis le retour de blessure de Neymar, Pochettino s’appuie aussi sur une animation où les joueurs offensifs permutent en fonction de leurs déplacements respectifs. C’est peut-être là que se trouve la solution pour la fin de saison.

Même si sa présence la saison prochaine n’est pas assurée, Mauricio Pochettino va avoir de l’importance dans la décision du Français. C’est par lui que passent les choix sportifs du Paris Saint-Germain. Et donc une immense partie de la matérialisation du discours du club envers son joueur.