PSG-Real: "Tout le monde parle pour ne rien dire", la mise au point du sauveur Mbappé après la partie

Au micro de RMC Sport, Kylian Mbappé a exprimé sa satisfaction d'avoir battu 1-0 le Real Madrid avec le PSG, mardi soir en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le buteur français, après avoir analysé à chaud son but, a assuré qu'il était pleinement concentré malgré le ramdam autour de son avenir et de l'intérêt réciproque du club espagnol.

"Content", mais pas euphorique. Kylian Mbappé a affiché une joie mesurée après avoir, d'un but à la dernière minute du temps additionnel, offert la victoire 1-0 au Paris Saint-Germain dans son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Au micro de RMC Sport, le champion du monde français a dit être "satisfait" de ce "léger avantage" avant le match retour du 9 mars.

Interrogé sur la façon d'inscrire son but, Kylian Mbappé a déclaré: "Je suis dans un deux contre un, mais j'ai l'avantage de rentrer vite dans la surface. L'attaquant est maître de choisir, ils sont sur le recul frein, ils hésitent, et moi je sais ce que je veux faire. Et j'arrive à mettre le ballon entre les jambes du gardien".

"Je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid (...) pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde"

Évidemment, l'homme du match, en fin de contrat et toujours convoité par le Real Madrid, n'a pas pu éviter les questions en lien avec son avenir. Mais il l'assure: il n'avait la tête qu'au match et qu'à la victoire parisienne: "J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire.... La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l'ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c'est quelque chose. Là, je l'ai montré avec des actes. Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain".

Relancé sur sa décision à prendre en fin de saison, Kylian Mbappé a répondu: "On ne pèse pas une décision sur un match. Si vous voulez que je vous réponde que je savais que je jouais dans une grande équipe, je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde".

Enfin, dans la lignée de son commentaire sur le résultat de ce match aller, le crack de Bondy s'est montré prudent pour le match retour: "Une équipe comme le Real Madrid, ça ne refuse jamais le combat. Ils ont eu une stratégie, elle n'a pas marché pour ce match aller. Je pense qu'ils vont jouer différemment. Parce qu'ils n'auront plus le choix, qu'ils seront devant leur public. Ce sera un contexte différent, et on devra se préparer en championnat pour arriver frais le 9 mars".