PSG-Real: l'incroyable but victorieux de Mbappé à la dernière minute

En marquant durant la dernière minute du temps additionnel, Kylian Mbappé a offert mardi soir au PSG la victoire dans le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0).

Forcément. Convoité par le Real Madrid, qui a tout fait l'été dernier pour le recruter dans les dernières heures du mercato, Kylian Mbappé a frappé à la dernière minute pour offrir la victoire 1-0 au Paris Saint-Germain contre le club espagnol, mardi soir au Parc des Princes pour les huitièmes de finale aller de Ligue des champions.

Son 22e but de la saison

Quatre jours après avoir déjà fait la différence dans les arrêts de jeu en championnat contre le Stade Rennais (1-0), Kylian Mbappé a fait la différence à la 90e+4. Sur l'aile gauche, le champion du monde français est passé en force entre Eder Militão et Lucas Vazquez, avant de frapper vers le second poteau et de battre (enfin) Thibaut Courtois, qui était l'homme du match avant cette dernière action.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG en Ligue des champions

Il s'agit du 5e but de la saison de Kylian Mbappé en Ligue des champions. Toutes compétitions confondues, il en est à 22 en 32 rencontres. Comme le rapporte Opta, l'attaquant de 23 ans a été décisif lors de chacun de ses sept derniers matchs de Ligue des champions, avec cinq buts et quatre passes décisives.