Real-Chelsea: encore muets, les Blues battent leur record de stérilité offensive vieux de 30 ans

Battu par le Real Madrid mercredi en quart de finale aller Ligue des champions (2-0), Chelsea a bouclé un quatrième match consécutif sans marquer. Et fait ainsi tomber son terrible record de stérilité offensive qui datait de 1993.

Encore en panne offensive mercredi sur la pelouse du Real Madrid (défaite 2-0), en quarts de finale aller de Ligue des champions, Chelsea a signé un quatrième match consécutif sans marquer. En Premier League, les Blues étaient restés muets samedi à Wolverhampton (0-1), puis contre Liverpool quatre jours plus tôt (0-0) et face à Aston Villa début avril (0-2). Il faut remonter avant la trêve, au 18 mars, pour retrouver la trace du dernier but de Chelsea, à savoir le penalty transformé par Kai Havertz à la 76e minute de Chelsea-Everton (2-2).

Plus de 352 minutes sans but, une première depuis 30 ans

De fait, les Londoniens ont désormais passé 374 minutes sur les terrains sans réussir à marquer. Ils n'ont jamais autant couru après un but depuis... 1993. Les Blues avaient attendus 352 minutes entre le but de Mick Harford (89e) lors de la défaite à Oldham le 6 février, et celui de Graham Stuart (81e) lors du succès contre Arsenal le 1er mars. Entre temps, Chelsea avait concédé le nul contre Liverpool (0-0) et s'était incliné contre Aston Villa (0-1) et Blackburn (0-2).

Contre le Real Madrid, Chelsea ne s'est que trop peu montré dangereux, ne cadrant que trois de ses sept tirs. Outre la déviation de Sterling au premier poteau repoussée par Courtois (23e), les Blues ont dû attendre le temps additonnel pour voir Rüdiger contrer in extremis la tentative de Mount (90e+3). Les hommes de Frank Lampard tenteront de mettre fin à cette terrible disette samedi en chapionnat contre Brighton - la sixième meilleure défense de Premier League - à trois jours du match retour contre le Real, lors duquel ils devront marquer au moins deux fois pour espérer se qualifier.