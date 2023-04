Real-Chelsea: "la porte est toujours ouverte" pour la qualification, selon Lampard

Frank Lampard a plutôt aimé le comportement de son équipe malgré la défaite sur le terrain du real Madrid, mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Il croit aux chances de son équipe.

Frank Lampard ne vit pas un retour de rêve sur le banc de Chelsea avec deux défaites en autant de matchs. Battus à Wolverhampton (1-0) le week-end dernier en Premier League, les Blues se sont aussi inclinés sur le terrain du Real Madrid (2-0), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. Mais le manager, qui assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison, a de bons espoirs de croire encore à la qualification.

"On était dans le match, mais on aurait pu bien mieux jouer"

"Le Real a de grosses qualités, on le savait, c'était un gros défi, a-t-il rappelé. Mais la porte est toujours ouverte. On devra tout essayer la semaine prochaine. Là, on est sur une émotion mitigée, on était dans le match, mais on aurait pu bien mieux jouer. On aurait pu mieux concrétiser nos occasions, créer davantage de choses."

L’ancien milieu de terrain anglais a notamment salué le comportement de ses joueurs pendant la dernière demi-heure passée en infériorité numérique après l’exclusion de Ben Chilwell. "A dix contre onze pendant une demi-heure, il aurait pu arriver beaucoup de choses, et je suis assez fier de comment les joueurs ont géré cette période, j'ai aimé leur état d'esprit, poursuit Lampard. Évidemment, si on n'y croit pas, si on ne croit pas avoir un pourcentage de passer, ça ne sert à rien. Les supporters seront là pour nous aider, on sait ce que vaut le Real en matches décisifs, mais ce sera dans un stade différent, où on a envie de montrer des choses différentes, d'inverser la tendance."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Chelsea recevra le Real mardi prochain à Stamford Bridge (21h, sur RMC Sport 1). D’ici là, Lampard tentera de décrocher son premier succès depuis son retour, samedi avec la réception de Brighton (16h) en Premier League.