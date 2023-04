Real Madrid-Chelsea: "On aurait pu en mettre trois ou quatre", regrette Courtois

Le Real Madrid a parfaitement négocié son quart de finale aller de Ligue des champions à domicile en s’imposant de manière autoritaire contre Chelsea ce mercredi soir (2-0). Malgré cette bonne prestation, Thibaut Courtois regrette de ne pas avoir su enfoncer le clou.

Thibaut Courtois aurait visiblement voulu se présenter à Stamford Bridge avec une plus grosse marge de manoeuvre. Solide vainqueur de Chelsea ce mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (2-0), le Real Madrid est en ballotage favorable avant la deuxième manche la semaine prochaine (mardi à 21h sur RMC Sport 1) à Londres. Mais le portier madrilène regrette tout de même de ne pas avoir su enfoncer le clou.

Courtois: "Le retour sera très dur"

"Lors des 20 premières minutes, ils ont été bons en contre et ils nous ont mis en danger. Mais on a été meilleurs par la suite. On a bien défendu. On aurait pu en mettre trois ou quatre si on avait mis le deuxième plus tôt, a réagi Courtois à la fin de la rencontre. Ça aurait évidemment changé le résultat. Le retour sera très dur mais on a fait le boulot. Il faudra très bien débuter le match à Londres pour ramener la qualification."

De son côté, Carlo Ancelotti semblait se satisfaire de ce résultat par deux buts d’écart. "Ce n’est jamais facile en quart de finale de Ligue des champions. On était bien sur le terrain, surtout après le premier but, a confié le technicien italien auprès de Canal+. On a eu le contrôle du match et joué un bon football. On a marqué deux buts. Pour ce soir, c’est suffisant. On a bien pressé et utilisé beaucoup d’énergie, c’est pour ça qu’à la fin on n’a pas trouvé les bonnes solutions."