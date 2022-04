Real-Chelsea: le bijou de Rodrygo pour relancer un match complètement dingue

Rodrygo, servi sur une merveille d'extérieur du pied de Modric, a permis au Real Madrid de revenir à 3-1 à la 80e minute ce mardi soir en quart de finale de Ligue des champions. Après leur victoire sur ce même score à l'aller, les Madrilènes remettent tous les compteurs à zéro.

Match complètement dingue à Bernabeu. Alors que le Real Madrid était mené 3-0 et virtuellement éliminé de la compétition, Rodrygo a permis à son équipe de revenir à 3-1 à la 80e minute, ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions. Après la victoire sur ce même score de Los Blancos à l'aller, le suspense est donc complètement relancé.

Côté gauche, Modric sert le Brésilien dans la course sur une merveille d'extérieur du pied. La réalisation de Rodrygo, qui reprend de volée pour propulser le ballon dans les buts de Mendy, est tout autant sublime.

Les Madrilènes reviennent de très loin

Un temps complètement à la dérive, les Madrilènes ont donc réussi à marquer ce petit but qui change tout et qui envoie les deux équipes en prolongation. Chelsea pensait avoir mis les coéquipiers de Benzema complètement KO après des réalisations de Mount (15e), Rüdiger (51e) et Werner (75e). Mais c'était sans compter le mental du Real, qui a déjà prouvé au tour précédent sa capacité à retourner les situations les plus improbables.