Real-Chelsea: le premier but de Mount qui redonne espoir aux Blues

En ouvrant le score à la 15e minute dans le quart de finale retour de Ligue des champions à Santiago-Bernabéu, Mason Mount a permis à Chelsea de refaire une partie de son retard face au Real Madrid (victoire 3-1 des Madrilènes à l'aller).

Il a tout relancé. En trompant Thibaut Courtois d'une frappe lourde de la surface espagnole, Mason Mount a ouvert le score pour Chelsea dans le quart de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid disputé mardi soir au stade Santiago-Bernabéu.

Avec ce but, inscrit à la 15e minute à la suite d'une excellente remise de Timo Werner, le milieu offensif anglais de 23 ans (troisième réalisation de sa carrière en Ligue des champions, la première cette saison dans la compétition) a permis à Chelsea de revenir à un but de l'égalité parfaite sur l'ensemble de la double confrontation.

À l'aller, la semaine précédente à Stamford Bridge, le Real Madrid s'était imposé 3-1 avec un triplé de Karim Benzema. Ce but de Mason Mount fait évoluer le score cumulé à 3-2. Pour rappel, la règle du plus grand nombre de buts à l'extérieur n'existe plus dans les compétitions de l'UEFA. Une égalité parfaite provoque donc une prolongation et éventuellement une séance de tirs au but.