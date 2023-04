Real-Chelsea: le propriétaire Todd Boehly moqué après son pronostic d’avant-match

Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, avait prédit une large victoire de son club sur le terrain du Real Madrid mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, la victoire espagnole provoque un lot de moqueries à son égard.

Todd Boehly imaginait une soirée de rêve pour Chelsea sur le terrain du Real Madrid, mercredi. Mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme le propriétaire des Blues l’avait prévu. L’homme d’affaires américain a été brièvement interrogé par Sky Sports avant le coup d’envoi du quart de finale aller de la Ligue des champions. La chaîne anglaise lui a demandé son pronostic et Boehly s’est montré très optimiste: "Chelsea va gagner 3-0", a-t-il lancé tout sourire.

Cela ne s’est pas vraiment passé de la sorte avec une défaite 2-0 des Blues, qui ont joué la dernière demi-heure à dix après l’expulsion de Ben Chilwell. Son pronostic a provoqué une vague de moqueries et de critiques des fans de Chelsea sur les réseaux sociaux. Une habitude pour Boehly depuis sa prise de fonction au club en avril 2022 après le départ précipité de Roman Abramovitch après la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine.

Depuis son arrivée, Boehly a dépensé plus de 680 millions d’euros sur le marché des transferts, sans obtenir de résultats. Chelsea vit même une saison catastrophique avec une onzième place en Premier League où l’équipe a perdu onze fois, mais aussi des éliminations en FA Cup et en League Cup. Le propriétaire a déjà viré deux entraineurs cette saison (Thomas Tuchel et Graham Potter) et vient de nommer Frank Lampard pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison en attendant de lui trouver un successeur au nom plus prestigieux.

Avec la défaite au Real, la suite de l’aventure en Ligue des champions paraît désormais très compromise. "La porte est toujours ouverte, a tenté de positiver Frank Lampard à l’issue de la rencontre. On devra tout essayer la semaine prochaine. Là, on est sur une émotion mitigée, on était dans le match, mais on aurait pu bien mieux jouer. On aurait pu mieux concrétiser nos occasions, créer davantage de choses."