Real-Chelsea: Madrid fait un grand pas vers les demies, Benzema encore décisif

Largement supérieur à Chelsea, le Real Madrid l'a emporté 2-0 ce mercredi devant son public en quart de finale aller de la Ligue des champions. Karim Benzema et Vinicius ont brillé.

Bien sûr, le suspense n'est pas encore totalement levé. Mais la perspective d'un futur choc entre Manchester City et le Real Madrid, une vraie opposition de style entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, a de quoi faire rêver. Au lendemain du carton des Skyblues face au Bayern Munich (3-0), les Madrilènes ont aussi mis un pied en demi-finales de la Ligue des champions en dominant Chelsea (2-0), ce mercredi, en quart de finale aller. Un résultat plus que logique au vu de la domination exercée par le tenant du titre, un an après le quart de finale épique entre les deux équipes qui avait vu le Real obtenir son billet pour le dernier carré au bout du suspense.

A Madrid, l’histoire aurait pourtant pu être différente pour les Blues. Après 110 secondes de jeu, João Félix a eu l’occasion d’éteindre Santiago Bernabéu. Lancé dans la profondeur par N’Golo Kanté, titulaire seulement pour la quatrième fois de la saison, le Portugais a filé dans le camp merengue, avant de faire le mauvais choix. Son hésitation au moment de conclure a facilité le retour d’Eder Militao et Thibaut Courtois n’a pas tremblé pour repousser sa tentative (2e).

Benzema encore décisif, Vinicius en feu

Bousculés dans les premières minutes, les locaux ont vite haussé le ton. Avec un Vinicius Junior très inspiré face à un Wesley Fofana en souffrance dans le schéma en 5-3-2 imaginé par Frank Lampard. Sur l’ouverture du score, c’est le Brésilien qui prend le meilleur sur l'ancien Stéphanois en reprenant du bout du pied une délicieuse ouverture signée Dani Carvajal. Kepa a pu repousser le ballon, mais directement dans les pieds de Benzema, toujours bien placé pour finir l’action tranquillement en renard des surfaces (21e). Son 14e but lors de ses 9 derniers matchs joués en phase à élimination directe de C1. Et son 90e but au total dans la compétition. Rien que ça. Seuls Cristiano Ronaldo (141 buts), Lionel Messi (129) et Robert Lewandowski (91) font mieux.

Dos au mur, Chelsea a aussitôt répliqué mais est tombé sur un grand Courtois, auteur d’un énorme arrêt sur un centre de Reece James coupé par Raheem Sterling au premier poteau (23e). Mais c’est bien le Real qui a continué à accélérer avec des tentatives de Rodrygo (34e) et Federico Valverde (44e). Même scénario en seconde période avec un collectif madrilène capable de dicter sa loi et d’étouffer une formation londonienne bien trop brouillonne. Le rouge de Ben Chilwell n’a rien arrangé. Pour stopper Rodrygo, aussi virevoltant que Vinicius, l’Anglais n’a rien trouvé de mieux que de l’accrocher par le bras aux abords de la surface (59e).

A dix, Chelsea a continué de reculer, et a fini par encaisser un deuxième but sur un service de Vinicius pour Marco Asensio, décisif une poignée de secondes après son entrée en jeu (74e). Un but capital pour la qualification en vue du match retour programmé mardi prochain à Stamford Bridge. En quête d'une 15e Ligue des champions, le Real a rappelé qu'il n'avait pas prévu de lâcher son bien si facilement.