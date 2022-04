Real-Chelsea, les compos: de nombreux changements pour les Blues, de la continuité pour Madrid

Dans ce quart de finale retour de Ligue des champions à Santiago-Bernabéu, le Real Madrid, victorieux 3-1 à l'aller, se présente avec un onze presque inchangé ce mardi soir (21h, RMC Sport 1). La donne est bien différente du côté de Chelsea.

Une semaine après le triplé de Karim Benzema ayant permis au Real Madrid de s'imposer 3-1 dans le match aller, Chelsea va tenter ce mardi soir de renverser la vapeur au stade Santiago-Bernabéu. Le coup d'envoi de ce quart de finale retour de Ligue des champions est prévu à 21h (en direct sur RMC Sport 1).

Un seul changement est à relever dans le onze du Real Madrid: la titularisation de Nacho, conséquence de la suspension d'Eder Militão en défense centrale. Pour le reste, Carlo Ancelotti a encore choisi Federico Valverde pour accompagner Vinicius Junior et Karim Benzema dans le secteur offensif.

Il y a bien plus de modifications dans la composition de Chelsea. D'après l'UEFA, Thomas Tuchel a troqué son système à trois défenseurs centraux pour un 4-3-3. Plusieurs joueurs font leur entrée dans le onze par rapport à l'aller: Marcos Alonso, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic et Timo Werner. Jorginho, Andreas Christensen et Hakim Ziyech sont remplaçants. La question de lancer Romelu Lukaku ne s'est pas posée: l'attaquant belge est blessé à un talon.

Deux joueurs sont sous la menace d'une suspension pour le prochain match européen en cas de carton jaune: Ruben Loftus-Cheek et Antonio Rüdiger.

Les compos du match:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius Júnior.

Remplaçants: Lunin, T. Fuidias, Asensio, Marcelo, Jovic, Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Mariano, Camavinga, Marin.

Chelsea: Mendy - James, Silva, Rüdiger, Alonso - Kanté, Loftus-Cheek, Kovacic - Mount, Havertz, Werner.

Remplaçants: Kepa, Bettinelli, Christensen, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Saul, Ziyech, Azpilicueta, Sarr, Vale.